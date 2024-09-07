租車遊臺南 旅行更俐落
臺南觀光資源豐富，一直是國內旅遊市場的翹楚，臺南市政府鼓勵各界與市府合作共推臺南旅遊，其中iRent和雲行動服務自2024臺灣燈會響應共同行銷後，今年7月也與臺南市觀光旅遊局簽訂MOU，攜手合作再推臺南觀光。
租借汽、機車 玩臺南更便利
觀旅局說明，iRent和雲行動服務提供24小時便利的共享汽、機車租借服務，並持續導入更多能源效率一級的車款及油電車，包含COROLLACROSS HYBRID、Prius C等；此外全面採用電動機車，結合站點擴充迅速的YouBike服務（已將近500個站點），在「行」的部分對於節能減碳都有很大的幫助。此次的合作希望給旅客更多元的選擇，讓臺南旅遊「行的更便利」。
iRent 10週年 旅遊臺灣集章趣
今年適逢iRent 10週年，該公司推出《旅遊臺灣 集章挑戰》活動，結合「租車旅遊」與「數位集章」邀請近兩百萬會員租iRent完成集章任務，並與臺南市政府簽訂MOU共同行銷臺南觀光，借助臺南觀光大使「魚頭君」推廣「鹽田濱海遊」、「溫泉淺山行」及「府城文青趣」3條旅遊路線，包含井仔腳瓦盤鹽田、將軍生命之樹、關子嶺溫泉、龜丹溫泉、臺南美術館二館及林百貨等熱門景點。
（臺南市政府 廣告）
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