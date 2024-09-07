苗栗探索泰雅文化之美

苗栗縣政府保存和推廣泰雅文化，特別成立泰雅原住民文化產業區，位在泰安鄉錦水村6鄰圓墩46之3號，進入泰安溫泉區門戶，占地約1.67公頃，多元化設施，動靜態展現泰雅族文化特色。

原民文化產業區 專業導覽

園區設有泰雅族文物館，包含工藝品販賣區、文物特展區、常設展區、森林體驗區、傳統生活高腳屋、竹屋及狩獵區與多功能視聽教室，提供專業導覽，9月11日至10月10日推出「張文松泰雅文面特展」，邀請宜蘭縣和平畫廊合作，以油畫方式記錄原住民的珍貴文化資產，寫實畫風宛如攝影作品。

苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區WAKHUL親子公園，小朋友玩得不亦樂乎。

親子公園深受小孩喜愛。

溫泉泡腳看表演 有吃有玩

館外則有溫泉泡腳體驗區、溫泉煮蛋池、WAKHUL親子公園、傳統文化戶外體驗區，及原住民美食攤販區等，12月底前每周六下午2點20分至3點，及每月第二、四周星期天上午10點至中午12點，安排原住民藝文表演。

親子可以一起溜滑梯。

苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區12月底前每周六下午2點20分至3點，及每月第二、四周星期天上午10點至中午12點，安排原住民藝文表演。

泰雅原住民文化產業區交通便利，下國道1號苗栗交流道，台6線接台72線、苗62線，約半個小時車程抵達，園區免費停車，周二至周日上午9點到下午5點開放，遊客還可以順遊泰安、大湖、獅潭及卓蘭，泡溫泉、採果及享受美食，園區電話037-941805。

苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業區溫泉煮蛋池，假日人氣超夯。

親子公園假日人氣超夯。

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