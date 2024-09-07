5步驟+7字訣 勤洗手預防腸病毒

腸病毒感染為嬰幼兒常見疾病，流行期為4月至9月，主要經由腸胃道(糞口、受汙染的水或食物)、呼吸道，或接觸病人的疱疹及分泌物傳染。腸病毒型別繁多，以腸病毒71型最容易引起神經系統併發症；腸病毒D68型則可能引起嚴重的呼吸道或神經系統症狀。此外，大人也可能感染腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分。

▲預防腸病毒最有效的方法為維持手部衛生、加強洗手措施。

5歲以下重症高危險群

5歲以下的嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群，家長與其他照顧者如發現嬰幼兒出現「嗜睡」、「意識不清」、「活力不佳」、「手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，應立即送往醫院接受治療。另外經醫師臨床診斷為感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，應於家中休息，避免外出上班、上課及前往人潮眾多之公共場所，保護自身及社區健康安全。

▲預防腸病毒應落實正確洗手5步驟及7字訣。

落實正確洗手5時機

目前預防腸病毒最有效的方法為維持手部衛生、加強洗手措施，其中乾洗手時間應介於20秒至30秒間；濕洗手時間應介於40秒至60秒間，利用洗手五步驟「濕」、「搓」、「沖」、「捧」、「擦」及洗手七字訣「內」、「外」、「夾」、「弓」、「大」、「立」、「腕」（完），去除腸病毒，並應落實洗手五時機(接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後)、環境消毒(使用稀釋漂白水進行物品消毒)，及經常清洗兒童常接觸的玩具，亦可視需求及經醫師評估自費接種腸病毒疫苗，以有效降低腸病毒傳播機會，維持身體健康。

▲新北市政府衛生局呼籲，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法。

※相關網站：https://reurl.cc/2L3eqE (新北市政府衛生局全球資訊網腸病毒防治專區)

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