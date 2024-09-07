新竹市議會猶如小型博物館
新竹古稱竹塹，1887年劉銘傳興建台灣第一條鐵路，竹塹曾是終點；近百年後，1980年新竹科學園區誕生，新竹成了台灣科技產業的起點。
歷史建築 建造細節優美
立城300年、人文薈萃的新竹，不論做為起點還是終點，在台灣現代發展史上，新竹一代接一代，始終扮演著樞紐的角色、走向新時代的轉折點，且經由每一代人的努力，造就了新竹人的榮耀、幸福美好的城市記憶。
新竹市議會議長許修睿介紹議會的典故，議事大樓建於半個世紀之前，是歷史建物，也是個「小博物館」，建築正面「竹」字型的窗口牆面為台灣僅見，大門兩側中正路沿的一對石獅，被譽為全台灣最美的青斗石獅。進入大門，迎面可見大廳壁上繪了一隻三爪火龍，訴說一段傳奇，人文的故事豐富了森冷建築的生命。
民主殿堂 歡迎民眾參與
有70年歷史的新竹市議會議事大樓近年完成室內裝修，還特地保留建物原始的三角形簡易鋼桁架和木製屋頂椽子特色，拿下美國繆思設計大獎「建築設計類」銀獎殊榮。
「議會不只是議員問政的民主殿堂，議會更應該是與市民互動的議會，成為民主與法治教育的學習場域。」議長許修睿說：「歡迎各地的朋友們走進議會，來分享竹塹的人文藝術丰采、自由民主的活力。」
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