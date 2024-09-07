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潮州鐵道園區 千人神蝦大會烤

聯合報／ 文／屏東縣潮州鎮公所
▲屏東縣潮州鎮長周品全(左)推動在地產業泰國蝦。
▲屏東縣潮州鎮長周品全(左)推動在地產業泰國蝦。

屏東縣潮州鎮是國內重要泰國蝦產地，潮州鎮公所連續六年在5月時舉辦賽神蝦，各路人馬齊聚比誰家的蝦養得最重、最長，也帶動產業。今年中秋節前夕，鎮公所選在9月14日，於潮州鐵道園區舉辦千人神蝦大會烤，準備3,000斤長臂大蝦，讓民眾享用肉質Q彈、鮮味十足泰國蝦，參加民眾還可免費入園，使用園內設施。

屏東泰國蝦養殖出眾 潮州連辦6屆賽神蝦

講到泰國蝦養殖就想到屏東縣，潮州鎮公所指出，1970年代，從泰國引進第一批泰國蝦苗，由東港水試所完成本土人工培育蝦苗正式開啟「泰國蝦淡水長臂大蝦」養殖，屏東縣為泰國蝦產量最多，其中屏南地區養殖面積逾4,000公頃，養殖戶達4,800多戶，潮州鎮就占4成，年產值近億元。

▲屏東縣潮州鎮連六年舉辦賽神蝦，蝦的長度猶如手臂長。
▲屏東縣潮州鎮連六年舉辦賽神蝦，蝦的長度猶如手臂長。

潮州鎮公所從2019年5月舉辦第一屆賽神蝦大會至今第6屆，每屆創佳績，產生數個神蝦級大蝦，但因養殖泰國蝦條件嚴苛，要顧好水源底質，水質、水溫度需控29度等條件，太熱、太冷均不適生長，環境限制下成長為神蝦級實屬珍貴。

▲屏東縣潮州鎮公所推動在地產業泰國蝦，每年母親節前後舉辦賽神蝦。
▲屏東縣潮州鎮公所推動在地產業泰國蝦，每年母親節前後舉辦賽神蝦。

今年神蝦重達335克 中秋前夕辦烤蝦大會

連辦6年的賽神蝦在5月母親節前後舉辦，奪冠者除享有神蝦封號還有獎金可拿，比誰家最重、比誰家最長的長臂大蝦，今年神蝦級數，公蝦達335克重；長度有手臂長，令人讚嘆。母蝦因先天受限無法像公蝦展現神級招數，也有蝦農養出重達199克成績。

▲屏東縣潮州鎮公所推動在地產業泰國蝦，每年母親節前後舉辦賽神蝦。
▲屏東縣潮州鎮公所推動在地產業泰國蝦，每年母親節前後舉辦賽神蝦。

▲今年賽神蝦「公蝦組」冠軍重量達335公克，獎金1萬元。
▲今年賽神蝦「公蝦組」冠軍重量達335公克，獎金1萬元。

母親節前後舉辦賽神蝦，到了九月中秋佳節，除了賞月吃柚子、月餅，不免俗來烤肉，鎮公所今年在9月14日，中秋節前夕，舉辦千人神蝦大會烤，選在潮州鐵道園區，園區面積8公頃，結合火車車輛維修、鐵道觀光和生態環境，館藏豐富，休閒出遊首選。

▲今年賽神蝦「母蝦組」冠軍重量達199公克，獎金1萬元。
▲今年賽神蝦「母蝦組」冠軍重量達199公克，獎金1萬元。

▲今年賽神蝦「母蝦組」冠軍重量達199公克，獎金1萬元。
▲今年賽神蝦「母蝦組」冠軍重量達199公克，獎金1萬元。

3000斤泰國蝦供報名參加活動民眾享用 鐵道園區免費入園參觀

潮州鎮公所指出，當日參加千人大會烤民眾除可享免費入園參觀，還可使用園內設施。鐵道園區內有全台唯一開放參觀台鐵火車頭進廠維修整備現況，搭配導覽解說，了解火車頭拆解維修，一窺火車神秘面貌。

鎮公所指出，活動現場準備新鮮食材、肉類、海鮮等，公所推廣在地產業，行銷潮州特色，準備3,000斤泰國蝦供報名參加活動民眾享用。

▲今年9月中秋節舉辦千人神蝦大會烤，一起來品嘗泰國蝦的美味。
▲今年9月中秋節舉辦千人神蝦大會烤，一起來品嘗泰國蝦的美味。

（屏東縣潮州鎮公所 廣告）

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