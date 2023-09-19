銀髮友善終身學習的馨林口～幸福到你家高齡化社會銀髮照顧的新出路
新北市最年輕的林口區面對高齡化社會的銀髮照顧議題，不斷地思考與嘗試推動相關的關懷政策，朝著高齡友善宜居城市持續努力，因應新市鎮大量的集合住宅居住新居住型態，結合透過各個公寓大廈管委會推動長輩下樓即可參與及學習的幸福到你家計畫，以串起關懷與終身學習的橋樑。
這項全國首創的計畫推動近2年多，透過各單位的回饋與修正從原本的20餘個公寓大廈社區到今日有近80個公寓大廈社區參與，相關的課程包含心靈成長、健康維持、法律生活、藝術美學及環保手作等課程，透過走入社區提供服務的模式，讓長輩在最熟悉的環境中持續的學習及維持長輩社會連結，無形中也串連起長輩的社會安全網絡，使關懷長輩成為林口人日常文化。
林口區長廖武輝表示，非常感謝攜手參與開課單位，也特別感謝協助安排場地與引導長輩參與活動的公寓大廈管委會，有社區發展協會、在地社會福利團體、長照單位、國民運動中心、消防隊衛生所等單位提供課程，112年前三季總計完成了286場課程，其中在地企業歐德集團開設的手作課程及以製作環保拖鞋的母子鱷魚開設的彩繪課程幾乎是班班爆滿，獲得熱烈的回響，特別感謝這兩家企業的付出，豐富了長輩的生活。
區長廖武輝說，林口區結合公寓大廈辦理銀髮關懷課程的模式，獲得各界的肯定與認同，也是未來因應高齡化社會銀髮照顧的有效方法，區公所目前也持續努力增加參與的廣度和課程的多元化，112年第四季亦已規劃安排增加新北市中醫師公會「中醫銀髮養生」、林口建成商圈「銀髮長輩在地買買趣」及醒吾高級中學「銀髮彩妝課程」，讓長輩不出門就能持續地學習。歡迎有興趣的林口在地公寓大廈管理委員會可以洽區公所社會人文課申請。連絡電話，（02）26033111分機226，陳小姐。
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