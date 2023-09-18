基隆「潮藝術」盛大開幕 透過藝術重新喚起在地認同

今年基隆「潮藝術」將在9月28日，中秋連假前夕盛大開幕，邀請國內外知名藝術家設置10件裝置藝術作品，從三種不同視角詮釋基隆與海洋的關聯。同時，在國慶假期期間，將在正濱漁港舉辦一場以海洋文創與海味美食為主題的「海光市集」。

地景裝置 妝點海岸風景

基隆「潮藝術」活動自2015年舉辦，今年邁入第8年，以地景裝置豐富了海岸線，讓作品在海天相遇，透過藝術重新喚起在地認同。2023年基隆潮藝術，以「海光介面」為主題，由國立清華大學科技藝術研究所專任教授曾鈺涓老師，與亞東科大講師蔡致偉老師共同策展，講述貌似平靜無波、波光粼粼的海平面，在這介面之上和之下卻是完全不同的生活系統。而在人類開始試圖對海面之下進行更深入的探究後，會在這片奇幻、美麗又未知的海洋裡找尋到什麼，又會有什麼想法呢？

▲ 2023年基隆潮藝術邀請國內外知名藝術家設置10件裝置藝術作品，圖為「順光號」。

成若涵創作作品《界》，在承載著過往與現在、海底與岸上、人與生態的舊漁會大樓牆面上，刻畫對於介面的想像；漁港旁草地上的《微光漂浮》，王振瑋想表達生物體在自身與外在環境的多元碰觸中持續地演進；宮城有加《海龜休息中》提供海龜一個舒緩的休息空間；LUA RIVERA《強大的水母》展示了水母的魔幻神祕與強大生命力。

▲ 2023年基隆潮藝術邀請國內外知名藝術家設置10件裝置藝術作品，圖為「現代海洋野生生物」。

聲光展演 視覺聽覺饗宴

大岩奧斯卡《現代海洋野生生物》，以幽默的手法，創作出罐頭魚、吸管魚等角色，警示垃圾演化成為漁獲的未來預測；曾煜譡《深海對話》以深海潛水伕頭盔提供觀眾進入深海之中，觀看海洋生態系統的危機狀態；詹維欣《順光號》是由光幻化而成的船，希望帶領觀眾順著光的方位航行，找回討海人駕著漁船出海，與海洋共生的美好。

▲ 2023年基隆潮藝術邀請國內外知名藝術家設置10件裝置藝術作品，圖為「介隙之光」。

禹禹藝術團隊在阿根納造船廠的作品《介隙之光》，講述從水的縫隙中，光的能量引領著生命的方向，展期每晚的聲光展演將帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

基隆在地藝術家李奇鴻的作品《流》，位於和平橋上，以歷史為脈絡、阿美族十字繡意象為手法呈現，流蘇材質隨風擺動如立面虹浪，於夜晚則如浩瀚山海裡不捨晝夜的歷史之流；王耀瑞《瓶中船－沉浮》則是作為勇敢冒險象徵，在「浮」與「沉」中，人與海洋一起相伴面對未知未來的拚搏。

基隆潮藝術 探究美麗海洋

9月28日至10月15日邀請民眾來到基隆，在壯闊海洋景觀與豐富海洋資源的環境氛圍中，感受藝術家的呼籲「保護海洋，共守基隆的未來」，關懷感知介面下的世界真實。

▲ 2023年基隆潮藝術，以「海光介面」為主題，邀請民眾來到基隆透過藝術守護海洋。

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