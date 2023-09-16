桃園培力中心帶領少年、婦女開展廣闊職涯

桃園及中壢的熱鬧區域，公園旁佇立著挑高的建築物，陽光煦煦照耀著整片明亮的窗戶，看著窗外寬闊的綠地，得天獨厚的地理位置，令人舒服又愜意。這裡，正培力著一群少年及婦女，讓我們一起探訪桃園市政府社會局公辦民營的「少年培力發展中心」及「婦女培力中心」。

少年培力發展中心 帶領職業探索

「桃園市少年培力發展中心」位於中壢文化兒童駕駛訓練公園旁的玻璃屋內，提供定居於桃園市，年齡15歲以上且有就業需求但尚需培力相關能力之弱勢少年，透過多元適性課程、餐飲學習、職場體驗等方式，鼓勵少年進行職業探索，更發掘青少年對未來工作興趣，提早與職場接軌並建立良好工作態度與習慣，落實「少年培力」的基礎概念。

「加力力輕食吧」特別為親子客群設計的期間限定-小漢堡套餐，深受親子喜愛。

值得一提的是，在少年培力發展中心設置「加力力輕食吧」，讓培力的少年在專業餐飲老師及社工的協助下，透過職場實作培養一技之長，在這裡每季還會推出少年用心研發、創意發想的限定商品，獨家美食，不嚐不可！

婦女培力中心 兼顧家庭及經濟

桃園市婦女培力中心-桃姊妹TAOSIS。

「桃園市婦女培力中心-桃姊妹TAOSIS」位於桃園區文昌廟旁，陪伴一群因家庭照顧而無法全職工作的經濟弱勢婦女，讓婦女運用家庭照顧之餘的彈性時間進行技能輔導與培力，除了實踐所學技能外，還可以增加家庭收入，兼顧家庭及經濟，並延續職涯發展。此外，社工也會安排交流及支持活動，讓婦女互相交流、扶持陪伴、緩解照顧壓力。

婦女培力中心舒肥雞搭配豐富多樣的小菜，健康營養又美味。

婦女培力中心的餐點特色，秉持均衡營養、低鈉少油的健康原則進行設計，每一道菜都是婦女認真投入、實踐培力技能的具體成果，特別推薦舒肥雞、日式照燒豬，搭配豐富的小菜，色香味俱全，讓人垂涎三尺，忍不住食指大動！此外，中心特有「文昌燒」深受小朋友喜歡，還有展售社會局歷年培力輔導的工坊商品，也是婦女用心手作的作品。

桃園市政府社會局 廣告