擊破假消息、拆解帶風向 高市青年局教你學會媒體識讀

高雄市政府青年局關注時下青年在意的議題，10至11月間規劃6場活動，包含講座、工作坊及學生自治研習營隊，邀請市民朋友共同討論媒體識讀、性別平等及學生權益等議題。首場將於10月15日上午由「假新聞清潔劑」公民團體與民眾進行討論；下午再由獨立新聞工作者方君竹展開精彩的媒體識讀術演講。

青年局局長張以理表示，青年局除了積極辦理職涯輔導、創就業輔導及資源協助、學生社團輔導外，更關注青年關心的社會議題，並為此規劃「青愛大港」系列活動，其中「雄言堂」部分，透過邀請關注社會議題的名人、KOL或NGO代表分享不同的觀點及價值觀，這有助於加強青年對公共事務、社會議題及社會各個層面的關注與關懷。

青年局表示，在今日充斥虛假訊息和帶風向的媒體環境中，媒體識讀成為至關重要的能力之一，媒體素養也因此列入108課綱的重點項目。為有助民眾理解和應對當今網路社會的挑戰，青年局於10月15日上午邀請由公民自發性組成的「假新聞清潔劑」團體，為媒體識讀踏出第一步，利用「世界咖啡館」換桌討論型式，以多元視界與觀點破解假消息。

▲歡迎民眾掃描QRCODE報名方君竹的媒體識別分享講座。

下午則邀請獨立新聞工作者方君竹演講媒體素養及資訊識讀術。方君竹曾製作《記者真心話》系列影片，累積破百萬次觀看數，他解構媒體亂象、預測媒體可信度、教民眾如何辨識假新聞、帶風向的網紅，是學校老師相關課程的教材之一；他也以簡單的口訣、科技工具協助教師教學，培養學生的媒體識讀能力。

接下來11月主題則緊扣SDGS永續發展目標「性別平等」議題， 11月26日上午邀請「台灣性別平等教育協會」參與，利用「扮家家遊」桌遊聆聽多元家庭的故事；下午則是有女生鬆弛劑之稱的「那那大師」分享經歷，希望社會能夠更多包容，減少性別歧視與暴力現象。

▲那那大師以自身經驗分享在性別平等議題的經歷。

▲ Soul LAB張希慈執行長將分享學生自治的經驗與能力。

另外還有2場學生自治營隊，邀請「國際城市浪人育成協會」共同創辦人張希慈分享參與學生自治的經驗。歡迎有興趣的市民朋友加入高雄市政府青年局官方Line@帳號（@youth.kcg）報名，並追蹤官網、FB、IG ，即時接收最新資訊。

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