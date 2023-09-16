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預防登革熱 落實巡、倒、清、刷

聯合報／ 文、圖／新北市政府衛生局提供
今年7月31日，新北市衛生局辦理「清除孳生源防疫總動員－市民清潔日活動」，副市長朱惕之率隊出動，呼籲市民落實「每周1日清潔日」。
今年7月31日，新北市衛生局辦理「清除孳生源防疫總動員－市民清潔日活動」，副市長朱惕之率隊出動，呼籲市民落實「每周1日清潔日」。

出現5大症狀 及早就醫

登革熱（Dengue fever），是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類，分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，而每一型都具有能感染致病的能力。臺灣重要的病媒蚊為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），當人被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，典型登革熱潛伏期約為3至14天，通常為4至7天，病人在發病前1天及發病後約5天內，血液中有病毒活動，即病毒血症期，也就是可傳染期。

臨床症狀主要為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，當出現發燒、頭痛、關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，盡速至醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及活動史，經醫師評估，以登革熱快篩試劑進行檢驗，以利醫師診斷，減少登革病毒再傳播的可能。

落實「巡、倒、清、刷」，是對抗登革熱的重要一步。
落實「巡、倒、清、刷」，是對抗登革熱的重要一步。

未清除孳生源 依法開罰

登革熱防治最有效方法為每周至少1次清除住家內及周遭環境積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，身體裸露部位或衣物上使用政府主管機關核可含DEET、Picaridin或IR3535防蚊藥劑。另如有防曬需求，建議先塗抹防曬乳，間隔15分鐘後再使用防蚊液。建議懷孕婦女如無必要，應暫緩前往國內外登革熱流行地區，若必須前往請做好防蚊措施，避免病媒蚊叮咬。

防範登革熱，要落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器。
防範登革熱，要落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器。

為預防登革熱疫情發生，如公、私場所所有權人、管理人或使用人未主動清除孳生源，依傳染病防治法第70條規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰；必要時，得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。前揭對象，對於防治工作，不得拒絕、規避或妨礙，依傳染病防治法第67條規定，處新台幣6萬元以上30萬以下罰鍰。

相關網頁連結：https://reurl.cc/01Y3Rb　

新北市政府衛生局　廣告

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