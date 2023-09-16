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雲林良品 閃耀中秋

聯合報／ 文、圖／雲林縣政府提供
雲林文旦品質優良，果肉細緻香甜多汁、風味獨具特色。
雲林文旦品質優良，果肉細緻香甜多汁、風味獨具特色。

中秋節X雲林良品

雲林縣政府持續推廣在地精選品牌「雲林良品」，透過縣府的認證機制廣納在地優質農特產。推廣至今已邁入第5年，累積認證數達304家737件產品。此外縣府透過產業六級化，整合一級生產、二級加工與三級行銷，不只提升農產價值，也以多元方式讓消費者體驗到雲林的美味，在張麗善縣長的帶領下更積極媒合國內、外通路及參與各式國際食品展，也透過獎勵措施推過國外行銷，於新加坡、馬來西亞等地驚艷世界，持續在國際舞台開拓機會，創造低碳農業永續新價值。

中秋月圓人團圓，一年一度中秋饗宴的不二選擇！送禮選「良品」暖到心坎裡，新鮮蔬果、肉品、糕點等，讓雲林豐富多元的選擇滿足您團圓佳節的全部需求。

雲林良品必屬精品，中秋好禮上場陪你過中秋。
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文旦 X 肉品

中秋必備烤肉不能少，雲林縣作為台灣畜牧第一大縣。嚴格把關生產流程，無藥物殘留，零瘦肉精牧場、冷鏈低溫保鮮、產銷履歷認證，落實產品溯源。整套完整SOP只為讓消費者隨時購買到雲林的高品質肉品。食材新鮮中秋烤肉最安心。

眾所皆知雲林文旦品質優良，果肉細緻香甜多汁、風味獨具特色，喉韻佳、易回甘，果農依白露節氣採收文旦，多集中在白露前1、2周採收，欲享受最對時的香甜好滋味，就要鎖定雲林良品電商平台搶先預購。

產銷履歷原味香腸，嚴選新鮮豬後腿肉所製成，每月通過300項以上嚴格檢驗。
產銷履歷原味香腸，嚴選新鮮豬後腿肉所製成，每月通過300項以上嚴格檢驗。

雲林良品電商平台

配合中秋檔期，「雲林良品電商平台」將推出專屬優惠，此外也不定期透過時下最夯的直播導購，以最直接親民的方式將雲林良品推薦給大家，動動手指即可輕鬆訂購。雲林良品必屬精品，中秋好禮上場陪你過中秋。

歡迎線上選購 https://www.yunlingoods.com.tw/

歡迎民眾選購雲林良品，感受最純淨的美味。
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