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高雄富邦馬拉松 夜市美食大補給

聯合報／ 文、圖／高雄市政府運動發展局提供
「2023高雄富邦馬拉松」將於今年11月25、26日在世運大道熱鬧登場。圖／高雄市政府運動發展局提供
「2023高雄富邦馬拉松」將於今年11月25、26日在世運大道熱鬧登場。圖／高雄市政府運動發展局提供

南台灣最受矚目，總獎金高達234萬元的「2023高雄富邦馬拉松」今年11月25、26日熱鬧登場。賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，並將高雄夜市美食搬進補給站，邀請市民及跑者以大步邁進、向前超越的精神突破自我。

高雄市政府運動發展局主辦的2023高雄富邦馬拉松，今年首次規畫「特色補給」，將高雄在地夜市美食搬進補給站，讓參賽選手在競賽過程中，大口吃、用力跑，大步向前、向前超越！賽事規畫多樣化風景特色的競賽路線，跑者將感受到高雄市自然風景及人文景觀。

富邦人壽提倡RUN FOR GREEN的永續環境計畫，為每一位完成里程碑的跑者種下一棵樹。圖／高雄市政府運動發展局提供
富邦人壽提倡RUN FOR GREEN的永續環境計畫，為每一位完成里程碑的跑者種下一棵樹。圖／高雄市政府運動發展局提供

種樹推廣永續環境

高富馬不只是城市馬拉松賽事，更致力推廣新理念，例如富邦人壽近年提倡RUN FOR GREEN的永續環境計畫，為每一位完成里程碑跑者種一棵樹；另外，今年推出恐龍變裝趣味競賽，將於11月25日休閒組賽事後同日登場，邀請選手一同化身可愛恐龍，進行逗趣競速比賽。

高富馬去年成為全臺灣第一個讓輪椅可以上場比賽的馬拉松賽事。圖／高雄市政府運動發展局提供
高富馬去年成為全臺灣第一個讓輪椅可以上場比賽的馬拉松賽事。圖／高雄市政府運動發展局提供

推動輪椅分組比賽

高富馬去年成為全台第一個讓輪椅上場比賽的馬拉松賽事，與國際接軌，致力實踐運動平權。今年為鼓勵多元族群參與，持續推動競速輪椅組及運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽。

高富馬賽事邀請老跑友回歸、新跑友加入，疫情後重新出發。圖／高雄市政府運動發展局提供
高富馬賽事邀請老跑友回歸、新跑友加入，疫情後重新出發。圖／高雄市政府運動發展局提供

電子證書響應淨零

另外，為淨零碳排目標盡一份心力，活動手冊、完賽證書採用電子化方式，跑衣以寶特瓶環保紗製作，選手物資以紙袋發放。賽事車輛也將使用電動前導車及電動機車。相關資訊請上「高雄富邦馬拉松」FACEBOOK粉絲團或賽事官網(https://khm.com.tw/)查詢。

高富馬賽事為展現高雄港都特色風景，規劃出多樣化風景特色的競賽路線。圖／高雄市政府運動發展局提供
高富馬賽事為展現高雄港都特色風景，規劃出多樣化風景特色的競賽路線。圖／高雄市政府運動發展局提供

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