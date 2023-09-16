秋節送禮 台酒一站滿足！

烤肉憑感覺，送禮看心意！每個人記憶裡，秋好月圓正是烤肉時，台酒推出中秋優選禮盒，從懷舊的東方绍興到創新的西洋琴酒，不同風味的香腸烤物、肋排及豬腳一次到位，滿意與口感全裝在精美的禮盒裡，貼心又便利。今年中秋走進「台酒購物網」，一站式完成送禮免煩惱，保證您「酒」滿足。

琴酒香腸 多層次新風味

中秋節到來，人情送禮不可少，親朋好友團聚秋月下，烤肉飄香更是美好的回憶，「台酒購物網」設想周到，除了熱銷多年的超人氣紹興香腸，今年更走高級路線推出新品「台酒琴酒香腸」，外表看似相同的香腸，一入口保證顛覆傳統味覺與油香，連老饕都讚是香腸一絕。

台酒推出的琴酒香腸，風味輕盈優雅交織琴酒香肉味，一入口保證顛覆傳統味覺與油香。(照片僅供參考將以實際內容物為準)

這款台酒獨有的琴酒香腸，是由宜蘭酒廠結合隆田酒廠歷時3年才研發而成，散發出別具風韻的層次感，光在烤肉架上滋滋作響香氣撲鼻，就足以幫主人「呼朋引伴」來作客，尤其一片光油滑嫰的琴酒香腸入口，咀嚼間，琴酒香氣伴隨鮮美肉汁，揉和成具穿透力的肉香，一口吞下才真叫迷人爽快。

台酒琴酒香腸嚴選台灣在地豬肉，完美的搭配風味輕盈優雅的琴酒香味，咀嚼中不知不覺隨著鮮美肉汁滿盈口鼻，讓人不知不覺一口接一口。

喜歡熟悉醇厚酒香口味的老饕，今年仍有「台酒紹興原味／紅麴高粱香腸禮盒」可選購，但如果想在眾多香腸中找到食尚新風味，「台酒琴酒香腸」絕對是首選。

台酒義式香草肋排禮盒，食用方便又安全，送禮自用皆合宜。(照片僅供參考將以實際內容物為準)

肋排禮盒 特選義式香草

喜愛簡便又優質肉品的人有福了，台酒生產的系列肉品禮盒，保證風味與眾不同，食用方便又安全，送禮自用皆合宜。肉質軟嫩多汁、揉和清新地中海氣息的「台酒義式香草肋排禮盒」，採用最優質的台灣豬，搭配台酒料理米酒和特選義式香草，提升香氣不油膩。「台酒鹽麴雞柳條」帶有鹽麴鮮味、鮮嫩多汁的口感，讓人在烤肉季節中別具一番風味。此外，還有台酒當家經典「台酒紅麴豬腳禮盒」，口感甜嫩香Q，簡單烤熱或涼拌皆可，即使不沾醬汁，也會令人一口接一口， 吃過還想再吃。

紅麴豬腳肉質Q潤有彈性，讓人一口接一口！(照片僅供參考將以實際內容物為準)

特惠回饋 滿額參加抽獎

「台酒購物網」推出中秋系列禮品，滿足烤肉、送禮需求又省荷包，即日起至112年10月3日推出特惠回饋，凡在指定通路（台灣菸酒各營業所(站)、直營門市/便利店、展售/推廣中心及台酒購物網）購買不含菸品的商品，單筆消費滿1500元，即可登錄發票參加抽獎，有機會將6000元現金大禮包、Dyson吹風機等多項好禮帶回家，保證送禮開心，買禮更開心。

台酒發票登錄網址：https://www.autumn2023ttl.com.tw

秋節好禮購物趣：https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplistexhibit.aspx?models=16