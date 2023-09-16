112國慶焰火在臺中 購物節接力開跑

暌違9年，國慶焰火再度回歸臺中舉行，搭配爵士音樂節、臺中購物節創造「慶典經濟」。焰火施放地點選在曾舉辦跨年晚會、燈會的臺中中央公園，占地67.34公頃，且交通便利，適合舉辦大型活動，臺中市府持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行強力行銷，吸引民眾到臺中市消費，促進地方經濟。

今年國慶焰火在臺中舉行，搭配爵士音樂節、臺中購物節創造「慶典經濟」。

去年臺中購物節帶動全國總體經濟產值效果約675億元，登錄消費總金額破358億元，活動聲量為六都第一。2023臺中購物節持續結合商圈店家、傳統市場及夜市攤商、百貨業者、旅宿業者、資訊平台、行動支付業者等資源及促銷優惠，期待能吸引更多民眾來臺中玩！

國慶焰火活動勢必帶動鄰近的逢甲商圈觀光商機。

帶動人潮聚集 提升商圈商機

國慶焰火移師中央公園舉行，勢必帶動鄰近的逢甲商圈觀光商機。逢甲商店街管理委員會主委王朝藝表示，逢甲商圈近年受電商衝擊，加上疫情及觀光客消費力下滑影響，去年逢甲商圈全年的逛街人潮為近15年來最低點。

王朝藝說，活動是最好聚集人潮的方式，對國慶焰火到中央公園舉行樂見其成，人潮來了，留在逢甲住宿，自然帶動食、衣、購、行等需求，預估可提升整體商圈2至3成商機。

大雅學府商圈主委李玲珍表示，學府商圈是大雅區最精華、熱鬧的區域，距離中央公園只要10分鐘，國慶焰火今年移師到中央公園施放，商機勢必會外溢到學府商圈，在地商家都很期待。

臺中市政府經濟發展局 廣告