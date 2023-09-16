南投建構「智慧健康雲」 遠距醫療照護零距離

南投縣幅員廣大、交通不便且醫療資源缺乏，南投縣衛生局努力建構「智慧健康雲」模式，走進13鄉鎮衛生所、巷弄長照站、社區發展協會及關懷據點等193站，發展「遠距醫療、遠距照護、視訊衛教及特色巡檢」服務，以改善縣內偏鄉長期醫療資源不足及健康的不平等，短短6個月，就已提供3萬8,331人次線上衛教服務。

遠端監測家人健康，早期發現偏鄉居民健康問題

南投縣衛生局指出，多方尋求企業回饋善盡企業社會責任（CSR），已與「社團法人台灣遠距智慧之愛公益聯盟」簽訂合作意向書展開密切的合作，讓家人透過「智慧健康雲」平台關懷家人健康現況，服務迄今6個月，就已提供3萬8,331人次線上衛教服務，2萬5,662項次量測，監測到4,932項次異常數值，並已及早介入關懷及轉介，早期發現偏鄉居民健康問題，提醒民眾及早就醫，守護民眾健康。

局長陳南松表示，配合中央政策在信義鄉及仁愛鄉提供遠距醫療服務外，為提供及時健康服務，將5合一智慧檢測設備布建在縣內名間鄉、集集鎮、魚池鄉、國姓鄉、鹿谷鄉、埔里鎮、信義鄉、仁愛鄉之據點及文健站，讓偏鄉居民藉由健康量測並即時連線監測來做好智慧照護，透過遠距照護系統平台快速追蹤及異常處置，建構「智慧健康雲」。

▲為提供及時健康服務，南投縣衛生局將5合一智慧檢測設備布建在縣內各據點及文健站，讓偏鄉居民藉由健康量測並即時連線監測來做好智慧照護。圖／南投縣衛生局提供

提供社區整合式篩檢服務、互動式視訊衛教課程

此外，為提升民眾健康識能，結合衛生所及縣內醫院每年度提供近50場社區整合式篩檢服務；另在各據點提供互動式視訊衛教課程，每月視訊衛教課程規畫營養、運動等系列課程，讓各站內參與人員能同時獲得健康知能，共同維護縣民健康。

未來南投縣衛生局除要以遠距醫療手段，打破目前南投偏鄉的醫療困境外，更積極與企業結合，將發展遠距照護，以醫療在地化、照護社區化、救護即時化，實現社區健康營造，包含智慧健康雲、視訊衛教、遠距照護、遠距醫療及特色巡檢的慧醫療照護服務，讓照護距離不再是縣民就醫的鴻溝，「資源普及化、增加醫療的可近性、提升醫療品質、落實全人健康」，提升南投縣民眾整體健康。

▲南投縣衛生局透過遠距照護系統平台快速追蹤及異常處置，建構「智慧健康雲」。圖／南投縣衛生局提供

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