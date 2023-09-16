中秋國慶連假來故宮南院 體驗韓流魅力與懷舊五分車

韓國文化已是世界潮流，國立故宮博物院南部院區搭上韓旅熱潮，今年故宮亞洲藝術節以「探索韓國文化的DNA」出發，包括正宗韓國民俗表演、飲食、熱門電影、創意課程、專題講座、主題書展及韓風市集等，9月28日至10月29日活動期間，歡迎到故宮南院，從傳統到現代，解鎖當紅韓流魅力！

不必出國，欣賞正宗韓國民俗表演

今年自韓國邀請重量級團體帶來原汁原味的藝術饗宴：9月27日夜間開幕由韓文化推廣協會指導「韓國服裝秀」；國慶連假期間，10月8日大型盛會「韓風秋宴」及10月9日由韓國南原國立民俗國樂院帶來「四物打擊樂」及奚琴、杖鼓舞等表演，10月29日韓國藝蔚國樂會擔綱閉幕演出，精彩可期！

韓國南原國立民俗國樂院透過宮廷樂、舞、劇交織，展現韓國傳統表演藝術多元風貌。

韓國藝蔚國樂會民俗樂演出。

搭配主題展覽，深入韓國傳統文化

「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展將於10月6日登場，除了故宮精品，也借展自國立中央研究院歷史語言研究所、國家圖書館，及美國舊金山亞洲藝術博物館、荷蘭國立博物館、日本大阪市立東洋陶瓷美術館等，高達132（組）件展品，呈現朝鮮王朝在文化藝術上的豐富與多元。

「亞洲織品展」婚慶單元則展出韓國傳統婚禮服飾，韓國傳統婚禮又稱為大禮，新郎不分兩班、常民階級，皆頭戴紗帽，身穿著團領、革帶，腳踩黑靴；新娘身穿繡有吉祥花樣的鮮豔華服或羅衫；婚禮上也常見以牡丹屏風為背景，代表著對富貴與長壽的祈願。對體驗韓國傳統服飾有興趣的民眾，活動期間一樓提供8套韓國傳統服飾提供民眾免費穿戴拍照。

亞洲織品展婚慶單元展出韓國傳統婚禮服飾。

歡慶五分車通車，憑當日車票免費入館

蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院將於10月7日國慶連假首日通車，故宮南院新完工景觀橋將同步開放，遊客可從高鐵嘉義站或蒜頭糖廠搭乘五分車「體驗最快與最慢的結合」，在南院站下車後，從景觀橋步行輕鬆入館。歡慶通車，10月7日南院站前廣場辦理「懷舊嘉年華」古董車與文創市集，10月7日起至12月31日止，憑當日五分車車票，免費參觀故宮南院。

今年年底前，觀眾憑當日五分車票可免費遊南院。

（國立故宮博物院南部院區 廣告）