屏東縣政府 屏東看海美術館船仔貓

被譽為日本「大阪三寶」之一「船仔貓」來台灣了，就在遠得要命的屏東車城海口港「看海美術館」，即起到11月19日，帶領民眾走進日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）的幻想世界，代表作「船仔貓（SHIPʼS CAT）」系列以獨特藝術風格享譽國際，在恆春半島展開首次台灣個展，帶來一場夢幻科幻與療癒心靈的藝術體驗。

日本大阪當代藝術家矢延憲司，現任京都藝術大學教授，是將日本漫畫、動漫和特效電影融入當代藝術的先驅之一，擅長用幽默的藝術手法表達社會議題。

「船仔貓」系列是矢延憲司代表作，靈感來自大阪港口城市特色，他以大阪的歷史背景和文化為靈感，創造充滿幻想和療癒力量世界，貓咪化身船上守護者，或科幻或現代，凝視觀眾，用鮮紅色彩和夢幻造型，傳遞希望、愛與關懷的訊息。

日本大阪當代藝術家矢延憲司（左）首次在台灣舉辦個展，和屏東縣長周春米開心與作品合影。圖／屏東縣政府提供

來台展出，矢延憲司更帶來三個全新「SHIPʼS CAT」船仔貓作品，高達3.7公尺全身發出金屬光芒「SHIPʼS CAT （Ultra Muse）」、純白夢幻的「船首像」與慵懶的「宇宙睡貓」，此次共展出12件雕塑品、藝術家手稿及畫作35幅，作品總價值逾2億日幣。

「船仔貓」超萌吸睛，看海美術館引進三款與日本官方同步扭蛋船貓販售，與多款台灣展專屬紀念商品，更掀起搶購熱潮，一周內就全數扭完，縣府緊急補貨追加，讓人出乎意料的是縣府新一期出版縣刊Amazing Pingtung封面採用船仔貓，成為遊客蒐集目標，看海美術館服務中心陳列200本，上架秒殺，也趕緊補貨。

大受歡迎的船仔貓扭蛋。圖／屏東縣政府提供

車城海口港原本是落寞漁港，縣府大膽帶入藝術元素，轉身「落山風之吹風看海地」，閒置候船室變成「看海美術館」，從落山風藝術季到年度藝文特展，成為南台灣重要藝術旅遊景點。

展覽資訊：船仔貓屏東展官網（https://www.amazing-pingtung.com/ships-cat）。

日本大阪當代藝術家矢延憲司（左）首次在台灣舉辦個展，和屏東縣長周春米開心與作品合影。圖／屏東縣政府提供

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