奇萊玩一夏 探索花蓮山海之美

夏日的熱情在花蓮綻放，花蓮市公所每年暑假籌備一系列豐富多彩的活動，讓遊客在這片山青水秀之地盡情玩樂，探索山海之美，創造難忘的夏日回憶；隨著年終歲末的腳步近了，花蓮市公所再向遊客招手，歡迎明年一起跟著我們玩山玩水玩花蓮，活動報名訊息關注花蓮市公所官網。

挑戰極限 也可輕鬆騎

花蓮市公所主辦的「奇萊玩一夏」每年規畫不同路線，已成夏天最受歡迎的戶外活動。今年邁入第4年，三條特色路線跨越花蓮市等6市鄉，無論喜歡挑戰極限還是想輕鬆漫遊，都能滿足需求。

花蓮市公所舉辦的海是生活節，帶領民眾與河海有約。

特色路線 最在地風情

可以沿著七星潭月牙灣的迷人海景，展開一場浪漫的海洋文化之旅；或者選擇北行，欣賞太魯閣雄偉景色並深入體驗部落文化；沿著台11線騎入壽豐鄉、豐濱鄉，以低碳輕旅遊方式，發掘花蓮獨特魅力，帶領民眾以健康的自行車騎乘方式，探索花蓮山海之美，體驗最在地的風情。

花蓮市公所舉辦的海是生活節，今年首度規畫賞鯨體驗。

若想更親近大海，每年7月登場的「海是生活節：河海有約」系列活動，參加者透過海灣沿線走讀及體驗海泳與獨木舟認識海洋，還有賞鯨體驗及食魚教育課程，由解說員帶領坐著賞鯨船直奔外海，在海上用雙眼記錄海豚成群跳躍的身影。

秋冬之際舉辦的「太平洋縱谷馬拉松」，無敵海景風光明媚，加上在地企業熱情相挺，選手住宿、旅遊、伴手禮都有優惠價，已成最熱門的馬拉松賽事之一，今年將在11月18日熱力開跑。

花蓮市長魏嘉彥期望藉由活動，讓民眾更深入了解花蓮的文化資產，並享受水域活動帶來的愉悅。誠摯邀請全台各地好朋友來花蓮，一同在山海之間尋找屬於自己的獨特體驗，創造難以忘懷的美好回憶。

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