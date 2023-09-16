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苗栗西湖輕旅行 來場花果之旅

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖鄉的湖東休閒農業區推動「低碳電動遊園車」，可輕鬆漫遊西湖鄉。
苗栗縣西湖鄉的湖東休閒農業區推動「低碳電動遊園車」，可輕鬆漫遊西湖鄉。

度過了炎熱的夏季，微涼的秋季想好要怎麼玩了嗎？

苗栗縣政府邀請民眾走一趟優閒的花果之旅，最應景的西湖湖東休閒農業區柚子季，香甜多汁的柚子與在地美食，讓遊程更加精采。

秋天苗栗縣西湖鄉的湖東休閒農業區文旦成熟時節，田野好風光，又有美食、伴手禮等豐富多元。
秋天苗栗縣西湖鄉的湖東休閒農業區文旦成熟時節，田野好風光，又有美食、伴手禮等豐富多元。

湖東休閒區 柚子盛產季

每年9至10月是西湖柚子的季節，中秋前後的柚子個個碩大飽滿，香甜多汁，苗栗縣政府推薦評鑑模範級的西湖鄉湖東休閒農業區，隨著休閒區快速發展，區內的農園多數漸漸轉型成觀光農場，另搭配休閒區推動的「低碳電動遊園車」，可輕鬆漫遊西湖鄉。

湖東休閒農業區內農村風情及田園風光一直是旅遊首選，休閒區用心經營將西湖打造成一塊遠離塵囂、放鬆身心靈的空間，擁有小伯朗大道之稱的黃金一路、夫妻樹、雲梯書院、金龍窯、吳濁流藝文館、石雕媽祖像，及劉恩寬古宅等知名景點。

秋天苗栗縣西湖鄉的湖東休閒農業區文旦成熟時節，田野好風光，又有美食、伴手禮等豐富多元。
秋天苗栗縣西湖鄉的湖東休閒農業區文旦成熟時節，田野好風光，又有美食、伴手禮等豐富多元。

採果嘗美食 特色伴手禮

此外，還有豐富多元的特色伴手禮柚子蔘、柚花蜜及火龍果醋等，規畫農事體驗、休閒採果、食農教育，及導覽解說等內容，在地美食餐廳有祕密花園、柴燒卡帕尼、阿玟姊客家米食、鄉野傳奇等，歡迎來一趟西湖輕旅行，細細品味西湖鄉的清幽、寧靜、美好。

相關訊息可以搜尋「西湖鄉農會」或「西湖幸福小旅行x西湖鄉遊客服務中心」粉絲專頁查詢

苗栗縣政府 廣告

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