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新竹市議會回娘家 逾百人聚一堂

聯合報／ 文、圖／新竹市議會提供
新竹市議會今年在疫情趨緩後，恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，大家齊聚議會大門口留下珍貴合影。
新竹市議會今年在疫情趨緩後，恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，大家齊聚議會大門口留下珍貴合影。

新竹市議會在疫情趨緩後今年恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，大家相互招呼、寒暄的場面熱絡，還有多對「親子檔」議員也攜手參與，為活動增添不少話題。在議長許修睿邀請之下，大家在大門口合影留下珍貴紀錄，也相約下次再一起「回娘家」話當年。

新竹市議會今年恢復舉辦「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，場面熱鬧。
新竹市議會今年恢復舉辦「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，場面熱鬧。

前輩齊打拚 良性議事風氣

議長許修睿說，新竹市議會現在已經來到第11屆，呈現多元化的政黨、政團，這是民主的象徵，少數服從多數、多數尊重少數，達成合議制的目標，提升議事效率。而這些成果都是前10屆所有民主前輩共同奠定出來的良好基礎，相信第11屆的議員們也會共同努力，把良性的議事風氣繼續傳承下去。

新竹市議會指出，1982年新竹市改制升格成立第1屆的新竹市議會，首屆24名議員，隨人口成長，現在第11屆已有34名議員。位於中正路的市議會近年也陸續完成改善議事廳與整修廳舍，並導入電子化設備，民眾也能透過網路直播觀看質詢。

前議長謝文進（中）也回到市議會，和現任議長許修睿（右）與副議長余邦彥（左）一起合影。
前議長謝文進（中）也回到市議會，和現任議長許修睿（右）與副議長余邦彥（左）一起合影。

親子檔同樂 議員出席踴躍

受到疫情影響，前幾年停辦的回娘家活動在今年強勢回歸，久未見面，歷屆議員出席狀況特別踴躍。曾任第1到3屆市議員的曾瑞興高齡87歲，在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗陪同下回到新竹市議會，父子倆第一次一起回娘家，相當開心。

許多議員、職員也把握難得的機會與昔日的同事話家常，席間笑聲不斷。許修睿說，許多議員大半輩子都在議會為民服務，議會是他們永遠的娘家，歡迎隨時回來溫暖娘家。

曾任第1到3屆市議員的曾瑞興（左）高齡87歲，在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗陪同下回到新竹市議會。
曾任第1到3屆市議員的曾瑞興（左）高齡87歲，在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗陪同下回到新竹市議會。

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