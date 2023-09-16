快訊

銷毀5100萬顆蛋花2億？李彥秀曝「這數字」：嚴重低估

老師不想開、學生不願修！全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

人文、鐵道、林野 秋訪潮州小鎮 深入南國之美

聯合報／ 文、圖／潮州鎮公所
▲潮州鎮最具人文特色的旅遊景點「日式歷史建築文化園區」。
▲潮州鎮最具人文特色的旅遊景點「日式歷史建築文化園區」。

屏東縣潮州鎮是縣內33鄉鎮市人口第二多鄉鎮，鄰近八八快速道路，交通便捷。時序進入秋天，暑氣消散，正是走看屏東平原美景時刻，不妨趁著中秋、國慶連假，來趟潮州之旅，感受潮州鎮的人文、鐵道與林野之美，體驗南國小鎮熱情。

人文潮之美--日式歷史建築文化園區

潮州鎮長周品全說，潮州鎮最具人文特色旅遊景點「日式歷史建築文化園區」，三棟主建物分別作為旅遊資訊中心、日式木造建築展示空間、展覽館使用，每年秋天，園區辦理「大潮文化祭」蔚為地方盛事。

▲屏東縣潮州鎮長周品全邀請大家一起認識潮州鎮之美。
▲屏東縣潮州鎮長周品全邀請大家一起認識潮州鎮之美。

今年大潮祭令人期待的大潮藝文市集11月11、12日登場，與園區周邊商圈及文創攤車合作，擴及文化園區與建基路老街，邀請遊客體驗在地特色的知性文藝與美食之旅。

▲「日式歷史建築文化園區」每年秋天辦理「大潮文化祭」蔚為地方盛事。
▲「日式歷史建築文化園區」每年秋天辦理「大潮文化祭」蔚為地方盛事。

鐵道潮之美--潮州鐵道園區

周品全說，屏東最夯景點，去年12月17日開幕「潮州鐵道園區」，是台鐵局潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠。鎮園之寶有昔日專門用來運送大型貨物、全台僅剩1輛的「50D大物車」還有百年木造工程宿營車，展示14輛台鐵各年代具歷史意義車輛。

▲去年12月開幕的「潮州鐵道園區」景致優美。
▲去年12月開幕的「潮州鐵道園區」景致優美。

鐵道園區室內展區展示1926年貨車輪輻式車軸、1959年車軸超音波探傷機、KC軔機等守護火車安全運行具歷史意義文物，與各種鐵路車輛模型與設備，提供數位互動、字模拓印DIY。園區景致優美，望東，看到蒼翠大武山脈；眺西，規畫將做旅館，2樓觀景台是潮州觀賞夕陽西下最佳地點，且鄰近國軍傘訓場，天氣晴朗，從潮鐵園區還可以不定期看到白色傘花在藍色天空緩緩落到綠色大地美景，讓人驚喜。

▲台鐵局潮州機廠導入鐵道文化元素，園區展示台鐵各年代具歷史意義車輛。
▲台鐵局潮州機廠導入鐵道文化元素，園區展示台鐵各年代具歷史意義車輛。

林野潮之美--林後四林平地森林園區

周品全說，南國秋意濃，大武山蒼鬱悠悠，「林後四林平地森林園區」，占地約1,005公頃，2014年開園，種植樹木面積約800公頃，超過20多種樹種，包括台灣欒樹、桃花心木、楝樹等，楝樹入秋黃葉紛飛，冬季有串串枯黃熟果；大花紫薇的鴨綠色老葉，初冬落葉前轉為緋紅色，園區景致紅黃交錯，廣闊園區也吸引領角鴞、紅鳩、台灣野兔、小黃腹鼠蹤跡，仿若置身異國。

▲走訪林後四林平地森林遊樂區，園區占地1005公頃，生態相當豐富。
▲走訪林後四林平地森林遊樂區，園區占地1005公頃，生態相當豐富。

潮州鎮公所推廣綠色環保遊程，遊客可以騎著公共行車UBIKE暢遊潮州，一路從鎮內騎到各園區，規畫完善行車動線，車道兩旁綠樹成蔭，潮州秋冬氣候涼而不寒，適合全家出遊。

潮州鎮公所 廣告

相關新聞

桃園培力中心帶領少年、婦女開展廣闊職涯

桃園及中壢的熱鬧區域，公園旁佇立著挑高的建築物，陽光煦煦照耀著整片明亮的窗戶，看著窗外寬闊的綠地，得天獨厚的地理位置，令人舒服又愜意。這裡，正培力著一群少年及婦女，讓我們一起探訪桃園市政府社會局公辦民

擊破假消息、拆解帶風向 高市青年局教你學會媒體識讀

高雄市政府青年局關注時下青年在意的議題，10至11月間規劃6場活動，包含講座、工作坊及學生自治研習營隊，邀請市民朋友共同討論媒體識讀、性別平等及學生權益等議題。首場將於10月15日上午由「假新聞清潔劑

112國慶焰火在臺中 購物節接力開跑

暌違9年，國慶焰火再度回歸臺中舉行，搭配爵士音樂節、臺中購物節創造「慶典經濟」。焰火施放地點選在曾舉辦跨年晚會、燈會的臺中中央公園，占地67.34公頃，且交通便利，適合舉辦大型活動，臺中市府持續整合各

中秋國慶連假來故宮南院 體驗韓流魅力與懷舊五分車

韓國文化已是世界潮流，國立故宮博物院南部院區搭上韓旅熱潮，今年故宮亞洲藝術節以「探索韓國文化的DNA」出發，包括正宗韓國民俗表演、飲食、熱門電影、創意課程、專題講座、主題書展及韓風市集等，9月28日至

屏東縣政府 屏東看海美術館船仔貓

被譽為日本「大阪三寶」之一「船仔貓」來台灣了，就在遠得要命的屏東車城海口港「看海美術館」，即起到11月19日，帶領民眾走進日本當代藝術家矢延憲司（Kenji Yanobe）的幻想世界，代表作「船仔貓（

秋節送禮 台酒一站滿足！

烤肉憑感覺，送禮看心意！每個人記憶裡，秋好月圓正是烤肉時，台酒推出中秋優選禮盒，從懷舊的東方绍興到創新的西洋琴酒，不同風味的香腸烤物、肋排及豬腳一次到位，滿意與口感全裝在精美的禮盒裡，貼心又便利。今年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。