人文、鐵道、林野 秋訪潮州小鎮 深入南國之美

屏東縣潮州鎮是縣內33鄉鎮市人口第二多鄉鎮，鄰近八八快速道路，交通便捷。時序進入秋天，暑氣消散，正是走看屏東平原美景時刻，不妨趁著中秋、國慶連假，來趟潮州之旅，感受潮州鎮的人文、鐵道與林野之美，體驗南國小鎮熱情。

人文潮之美--日式歷史建築文化園區

潮州鎮長周品全說，潮州鎮最具人文特色旅遊景點「日式歷史建築文化園區」，三棟主建物分別作為旅遊資訊中心、日式木造建築展示空間、展覽館使用，每年秋天，園區辦理「大潮文化祭」蔚為地方盛事。

▲屏東縣潮州鎮長周品全邀請大家一起認識潮州鎮之美。

今年大潮祭令人期待的大潮藝文市集11月11、12日登場，與園區周邊商圈及文創攤車合作，擴及文化園區與建基路老街，邀請遊客體驗在地特色的知性文藝與美食之旅。

▲「日式歷史建築文化園區」每年秋天辦理「大潮文化祭」蔚為地方盛事。

鐵道潮之美--潮州鐵道園區

周品全說，屏東最夯景點，去年12月17日開幕「潮州鐵道園區」，是台鐵局潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠。鎮園之寶有昔日專門用來運送大型貨物、全台僅剩1輛的「50D大物車」還有百年木造工程宿營車，展示14輛台鐵各年代具歷史意義車輛。

▲去年12月開幕的「潮州鐵道園區」景致優美。

鐵道園區室內展區展示1926年貨車輪輻式車軸、1959年車軸超音波探傷機、KC軔機等守護火車安全運行具歷史意義文物，與各種鐵路車輛模型與設備，提供數位互動、字模拓印DIY。園區景致優美，望東，看到蒼翠大武山脈；眺西，規畫將做旅館，2樓觀景台是潮州觀賞夕陽西下最佳地點，且鄰近國軍傘訓場，天氣晴朗，從潮鐵園區還可以不定期看到白色傘花在藍色天空緩緩落到綠色大地美景，讓人驚喜。

▲台鐵局潮州機廠導入鐵道文化元素，園區展示台鐵各年代具歷史意義車輛。

林野潮之美--林後四林平地森林園區

周品全說，南國秋意濃，大武山蒼鬱悠悠，「林後四林平地森林園區」，占地約1,005公頃，2014年開園，種植樹木面積約800公頃，超過20多種樹種，包括台灣欒樹、桃花心木、楝樹等，楝樹入秋黃葉紛飛，冬季有串串枯黃熟果；大花紫薇的鴨綠色老葉，初冬落葉前轉為緋紅色，園區景致紅黃交錯，廣闊園區也吸引領角鴞、紅鳩、台灣野兔、小黃腹鼠蹤跡，仿若置身異國。

▲走訪林後四林平地森林遊樂區，園區占地1005公頃，生態相當豐富。

潮州鎮公所推廣綠色環保遊程，遊客可以騎著公共行車UBIKE暢遊潮州，一路從鎮內騎到各園區，規畫完善行車動線，車道兩旁綠樹成蔭，潮州秋冬氣候涼而不寒，適合全家出遊。

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