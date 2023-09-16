推廣低碳農業 南投碎枝機免費借

南投縣擁有多元又豐富的旅遊型態，近年積極推動綠色旅遊，並從低碳農業出發，透過農業資材破碎再利用，降低露天燃燒，更與草屯鎮農會開辦農業資材碎枝機免費租借服務，盼改善空氣品質，提升南投旅遊及生活環境。

▲南投今年與草屯鎮農會合作試辦碎枝機免費借用，圖為環保局長李易書示範操作。

資材破碎再利用

南投縣環保局指出，農業廢棄物又稱農業資材，大多為有機質，一般農民種植後所產生的農業資材屬於小規模，量不多，但若任意棄置或露天燃燒，造成空氣汙染，生活環境及旅遊品質隨之下滑，近年為此積極推廣低碳農業─資材破碎再利用。

經統計，南投縣農民露天燃燒案件逐年降低，相較2017年共有1165件，去年降為605件，總件數大減560件，整體降幅近5成。為加強推廣並呼籲農民共同響應農業資材破碎再利用，今年開辦農業資材碎枝機免費租借服務。

▲南投縣積極推動綠色旅遊，並從低碳農業出發，今年開辦農業資材碎枝機免費租借服務。

農場民宿都可借

環保局長李易書說，環保局今年與草屯鎮農會合作試辦碎枝機免費借用服務，提供1部農業資材破碎機，凡是縣內農民、農場、民宿、餐廳、公司、工廠或民間團體（村里長辦公室或社區協會）均可免費借用。

只要進入南投縣環境保護局網站（https://www.ntepb.gov.tw/）下載相關文件，即可向環保局提出申請，共同響應低碳農業推廣行動，降低空氣汙染，也達到資源循環的目標，官民共創宜居永續的環境。

南投縣政府環境保護局 廣告