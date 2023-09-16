4條單車路線 深度漫遊南投小鎮

南投縣不只有風景名勝，各鄉鎮市也各具小鎮風情，南投縣長許淑華以低碳永續政策發展觀光，南投縣政府舉辦「2023南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」系列活動，規畫四條具人文、自然景觀、美食的小鎮單車騎乘路線，讓遊客踩踏單車探索大街小巷，感受小鎮特有的人情味與讓人垂涎的美食。

南投縣政府表示，小鎮漫遊嘉年華涵蓋了南投縣集集、竹山、南投市、草屯等小鎮，旅客可輕鬆愉快地騎自行車悠遊於南投小鎮的老街、景點、美食。最後一場騎乘活動將於11月11日登場，同時還有「南投漫騎集章」活動，至10月份前可以到南投配合店家索取蓋章摺頁到店家集章後，換取贈品。相關資訊請詳閱自行車騎士協會（http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=251）或南投樂旅facebook粉專專頁。

▲中興新村是花園城市，騎單車暢遊中興新村，最能體驗省府風采。

南投縣致力推廣低碳遊程，小鎮漫遊嘉年華盤點整合自行車騎乘路線如下：

路線1：集集小鎮采風漫騎

從集集武昌宮出發，騎行十三目仔窯、集集攔河堰、集集車站、軍史公園、明新書院、保育教育館、大丘園芒果樹、泰順廊橋及集集驛站等人文景點。

路線2：南投市文化美食尋騎

可欣賞優美的龍泉井壁畫、百年戲院，同時品嘗南投意麵、扣仔嗲、肉圓等特色在地小吃。

路線3：竹山生態傳騎

探訪下坪熱帶植物園、下坪吊橋、竹山文化園區以及廟宇文化。

路線4：南投草屯人文巡騎

由中興新村的國史館台灣文獻館出發，經過省府日常散策、中興會堂到草屯鎮體驗周邊工藝、文化與美食之旅。

▲南投市是首善之區，騎著單車最方便探索大街小巷，還能隨時停車，品嘗「南投意麵」等在地美食。

為推廣低碳單車旅遊，南投縣政府在埔里福興溫泉區遊客中心設置自行車借用站，邀請大家來南投騎單車、走小鎮、吃美食，深度旅遊南投。

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