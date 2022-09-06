高雄市政府交通局推動路外立體停車場興建計畫

為什麼要推動路外立體停車場?

為積極推動大眾運輸系統及民眾使用綠色運具習慣，因而規劃相關配套措施，以增加高雄市停車供給並提升土地使用效率，落實路外為主、路邊為輔之停車政策，研擬位於公共運輸轉乘停車需求、觀光遊憩據點及人車密集商業活絡且具備急迫性區域等地區，規劃立體停車場建設之配套措施，增加停車需求熱點之停車空間，建構完整交通生態系統。

高雄市近年案例介紹

目前共有3案路外立體停車場興建計畫，其中1案已完工開始營運，另2案陸續完工。

鳳山運動園區地下停車場。高雄市政府交通局 提供

(1)鳳山運動園區地下停車場：111年5月23日完工啟用，可提供小型車停車格位614格，有助於提高鳳山地區停車供給、亦可滿足鄰近鳳山中山路附近商圈、鳳凌廣場，以及衛武營都會公園等重要觀光景點之觀光遊憩停車需求。

(2)光武國小地下停車場：109年3月18日開工，預計111年10月中下旬完工開放。未來將提供144格小型車位、10格機車位。地上物為新建體操訓練館暨多功能運動館。

光武國小地下停車場。高雄市政府交通局 提供

(3)高雄高工附設立體停車場：111年5月動工、112年底完工開放。未來將提供470格小型車位、170格機車位。改善當地幾十年來停車供給不足問題，並提供輕軌及捷運黃線未來轉乘停車需求，促進大眾運輸發展。

高雄高工附設立體停車場。高雄市政府交通局 提供

未來展望

高雄是南臺灣科技產業廊帶的重要核心位置，更是扮演未來半導體科技產業、智慧材料產業與供應鏈發展需求的角色，城市發展與產業結合是需要交通路網的串聯，尤其在大眾運輸方面，本市環狀輕軌預計於112年底全線通車、捷運黃線即將在年底動工，興建路外立體停車場除可改善市區停車問題外，亦可滿足輕軌、捷運轉乘停車需求，並會在工程中導入環保綠建築，並設置智慧化停車管理服務系統，期能為市民朋友帶來優質、節能便利及友善停車環境，促進大眾運輸發展。

鳳山運動園區地下停車場。高雄市政府交通局 提供

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