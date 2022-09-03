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國慶金秋盛會 故宮國寶王羲之平安帖南院特展27天

聯合報／ 文、圖／國立故宮博物院南部院區
晉 王羲之〈平安何如奉橘三帖〉。〈平安〉、〈何如〉是兩封書信，〈奉橘〉原是〈何如〉附書，三帖皆唐人雙鉤廓填，在明末合裱成卷。
晉 王羲之〈平安何如奉橘三帖〉。〈平安〉、〈何如〉是兩封書信，〈奉橘〉原是〈何如〉附書，三帖皆唐人雙鉤廓填，在明末合裱成卷。

歡樂金秋，藝閃南院！9月起，國寶展件〈明 文徵明 關山積雪圖〉、〈晉 王羲之 平安何如奉橘三帖〉，以及2022故宮亞洲藝術節、國慶焰火等在故宮南院陸續登場！

無人機展演屢創話題 王羲之「平安帖」南下展出

故宮南院今年以「仲夏平安夜」為主題，500架無人機群飛，將故宮瑰寶閃耀在夜空。2022國慶焰火10月10日將在故宮南院舉行，夜間6時30分起，無人機及水舞展演暖場演出1小時；感動無數觀眾的無人機圖形「平安」二字，取自故宮70件限展國寶〈晉 王羲之 平安何如奉橘 三帖〉將首度離開北院，10月4日至10月30日南下展出27天。

2022故宮南院無人機展演參觀人數屢創新高，第3場8月27日演出，3萬2千人在場一同仰望南院夜空，許下平安的祝福。
2022故宮南院無人機展演參觀人數屢創新高，第3場8月27日演出，3萬2千人在場一同仰望南院夜空，許下平安的祝福。

人氣國寶展國慶特展，以〈清 肉形石〉、〈清 掐絲琺瑯太平有象〉、〈清 金鑲寶石萬壽如意〉、〈清 乾隆 粉彩福祿壽葫蘆瓶〉、〈清 萬年青盆景〉等選件，組合出「吉祥如意、太平有象、萬年長青、福壽綿延、國富民豐」等意涵，為國家及故宮生日獻上祝福！

故宮亞洲藝術節 越南風情精彩一整月

故宮亞洲藝術節今年聚焦「越南」，9月24日開幕，透過展覽講座、服飾體驗、藝文表演、電影及市集等活動，呈現越南多元的文化內涵。

2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，帶來一整個月的精彩活動。
2022故宮亞洲藝術節以「越南」為主題，帶來一整個月的精彩活動。

為了忠實呈現越南傳統文化及民俗精髓，特別邀請越南具代表性的團體來台演出。10月8日夜間將在園區臨水廣場搭設水上舞台，海防木偶劇團演出有千年歷史的「水上木偶劇」；10月30日由「富春俱樂部」帶來人類非物質文化遺產「順化宮廷雅樂」。

10月8日至10日國慶連假故宮南院舉辦「金秋盛會」，越南才子樂及傳統奧戴服飾沉浸式走秀、園區燈籠遊行，以及越南手工藝、美食市集等；9月24日至10月30日活動期間，越南民眾可攜伴1人免費參觀南院。

參加越南月活動時，可同時參觀「千年南國—院藏越南主題文物」特展，認識「半島之龍」的歷史風采。
參加越南月活動時，可同時參觀「千年南國—院藏越南主題文物」特展，認識「半島之龍」的歷史風采。

（國立故宮博物院南部院區 廣告）

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