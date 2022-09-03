2022 雲林風箏衝浪 嗨on三條崙

雲林縣四湖鄉「三條崙海域 」，擁有獨特地理優勢，外海沙洲與岸邊形成風力穩定的平水區域，易於親近且可飽覽海岸、離岸沙洲地形及漁業活動，適合風箏衝浪初學者練習，是衝浪高手挑戰極限的絕佳場域，更是地方及外地遊客親近海岸的熱門首選。

▲2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動。

推動地方創生 吸引青年回流

風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，「雲林國際風箏衝浪學校」109年底在四湖鄉三條崙海水浴場親水公園正式啟用，隔年11月舉辦第一屆風箏衝浪公開賽。

延續奧運熱潮，今年定義為「嗨on三條崙 2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」，為推動地方創生事業計畫，有效結合各方資源，創造地方生機，增添創生為主要元素，帶入首創亮點SUP立式划槳水上體驗，成為創生起步的敲門磚，並延續風箏衝浪運動推展，藉「無痕海洋創生體驗」凝聚更多人潮進入三條崙，創造周邊無限觀光效益，振興地方經濟，再造地方生機，期能吸引地方青年回流至家鄉創業，促進城鄉均衡發展，也讓地方創生成為全民運動。

▲首創亮點SUP立式划槳水上體驗。

多樣主題活動 讓民眾親近海洋

今年推展三條崙海洋觀光遊憩創生，延伸規劃「風箏衝浪競賽」、「水上活動體驗」、「海洋永續-環境教育體驗活動」及「救生安全講習-研習活動」等主題活動。

持續去年讓人熱血沸騰的「風箏衝浪競賽」，及大受好評的「水上活動體驗」，周末期間辦理七場風箏衝浪教學、風翼、立式划槳等課程，讓活動長期呈現連貫性，讓民眾對水上活動有所了解，獲得更多資源。

「救生安全講習-研習活動」與在地雲林縣特種搜救協會合作，課程內容規劃水域安全知能與技能實作，以期讓民眾有正確救生安全的觀念。

「海洋永續-環境教育體驗活動」與在地海洋牧場團隊合作，整合食蚵教育、濱海生態特色藝術創作體驗，深化海洋教育永續之理念，10/29-10/30周邊加碼規劃胖卡市集、氣墊樂園等活動。

另參與行銷宣傳活動即贈美食抵用券、客製化單片口罩等多重行銷宣傳好禮，2022初秋，就讓我們一起嗨翻三條崙！

雲林縣政府 廣告