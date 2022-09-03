快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

2022 雲林風箏衝浪 嗨on三條崙

聯合報／ 文、圖／雲林縣政府
▲風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目。
▲風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目。

雲林縣四湖鄉「三條崙海域 」，擁有獨特地理優勢，外海沙洲與岸邊形成風力穩定的平水區域，易於親近且可飽覽海岸、離岸沙洲地形及漁業活動，適合風箏衝浪初學者練習，是衝浪高手挑戰極限的絕佳場域，更是地方及外地遊客親近海岸的熱門首選。

▲2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動。
▲2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動。

推動地方創生 吸引青年回流

風箏衝浪已列為2024巴黎奧運正式競賽項目，「雲林國際風箏衝浪學校」109年底在四湖鄉三條崙海水浴場親水公園正式啟用，隔年11月舉辦第一屆風箏衝浪公開賽。

延續奧運熱潮，今年定義為「嗨on三條崙 2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」，為推動地方創生事業計畫，有效結合各方資源，創造地方生機，增添創生為主要元素，帶入首創亮點SUP立式划槳水上體驗，成為創生起步的敲門磚，並延續風箏衝浪運動推展，藉「無痕海洋創生體驗」凝聚更多人潮進入三條崙，創造周邊無限觀光效益，振興地方經濟，再造地方生機，期能吸引地方青年回流至家鄉創業，促進城鄉均衡發展，也讓地方創生成為全民運動。

▲首創亮點SUP立式划槳水上體驗。
▲首創亮點SUP立式划槳水上體驗。

多樣主題活動 讓民眾親近海洋

今年推展三條崙海洋觀光遊憩創生，延伸規劃「風箏衝浪競賽」、「水上活動體驗」、「海洋永續-環境教育體驗活動」及「救生安全講習-研習活動」等主題活動。

持續去年讓人熱血沸騰的「風箏衝浪競賽」，及大受好評的「水上活動體驗」，周末期間辦理七場風箏衝浪教學、風翼、立式划槳等課程，讓活動長期呈現連貫性，讓民眾對水上活動有所了解，獲得更多資源。

「救生安全講習-研習活動」與在地雲林縣特種搜救協會合作，課程內容規劃水域安全知能與技能實作，以期讓民眾有正確救生安全的觀念。

「海洋永續-環境教育體驗活動」與在地海洋牧場團隊合作，整合食蚵教育、濱海生態特色藝術創作體驗，深化海洋教育永續之理念，10/29-10/30周邊加碼規劃胖卡市集、氣墊樂園等活動。

另參與行銷宣傳活動即贈美食抵用券、客製化單片口罩等多重行銷宣傳好禮，2022初秋，就讓我們一起嗨翻三條崙！

雲林縣政府 廣告

水上活動 巴黎 觀光 市集 公園

相關新聞

都市中的綠寶石 來漳和濕地 進行一場生態之旅

大王仙丹為常綠小灌木，開花期為夏季至秋季；花盛開時常吸引鳳蝶科蝴蝶吸取花蜜。 漳和濕地位於國道3號中和交流道環道之中，同時也是新北市首座都會型人工濕地園區，具有豐富多樣的濕地生態，今年亦榮獲經

屏東縣民公園譜山海樂章 地景藝術屢獲大獎

屏東縣府將荒廢27年台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，打造縣民公園，更是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，去年啟用至今獲13座國內外

新北健康三寶-甘藷 優質鮮甜 9月3日至8日雙北集銷

新北健康三寶-甘藷產季到，不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，9月3日至8日在雙北都會區各有銷售據點，民眾可輕鬆購買新鮮優質生鮮甘藷及加工商品。農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康

高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合

桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光 桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布

國慶金秋盛會 故宮國寶王羲之平安帖南院特展27天

歡樂金秋，藝閃南院！9月起，國寶展件〈明 文徵明 關山積雪圖〉、〈晉 王羲之 平安何如奉橘三帖〉，以及2022故宮亞洲藝術節、國慶焰火等在故宮南院陸續登場！ 無人機展演屢創話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。