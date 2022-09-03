秋節衝台南 賞月、泡湯、吃美食 玩樂最暢快

中秋佳節適逢連續假期，隨著疫情趨緩，大家一定要到台南賞月、泡湯、吃美食、逛超夯景點，一次滿足對假期的美好想望，台南市長黃偉哲熱情邀請大家來台南打卡當網美，享受精彩歡樂的中秋假期。

【泡好湯吃美食】

秋季漸涼，最適合到台南關子嶺、白河六重溪或楠西龜丹來場泡湯美食之旅，更有關子嶺溫泉美食節，邀請大家一同享受世界級泥漿溫泉放鬆身心，品嚐在地美食桶仔雞、香菇蛋、山產野菜等，讓身心靈都獲得放鬆。

衝台南體驗水域遊憩的清涼快感。

【樂玩水瘋體驗】

台南市水域遊憩體驗活動於9/3-4在四鯤鯓紅樹林水域展開獨木舟生態探索，9/17-18於黃金海岸提供民眾風箏衝浪體驗，10/1-2、10/8-10於德元埤荷蘭村提供獨木舟、立式划槳、龍舟板等休閒體驗，歡迎全國朋友到台南享受水域遊憩的清涼快感。

【米奇與好朋友Chill遊台南】

此外，更有迪士尼慶典「米奇與好朋友Chill遊台南」，米奇與好朋友將在台南安平遊憩碼頭與遊客們見面，遊客們可以觀賞包括大型Tsum Tsum、迪士尼快閃店以及特別規劃的主題拍照區，9/9至10/30歡迎全國大小朋友跟著米奇等迪士尼明星們， 一起秋遊台南，拍照打卡留念！

台南好食小旅行。

【嚐好食輕旅行】

來到美食之都台南，當然要吃好吃滿！沿著5條「台南好食小旅行」路線，跟著YouTuber金多多、蕾蕾及米其林餐廳主廚林祺豐、知名旅行作家黃郁清（阿春爸）、美食部落客陳昱誌等多位帶路達人快閃吃遍台南各式美食，玩遍各大景點。

衝台南體驗水域遊憩的清涼快感。

【拿好康獎不完】

現在到台南住宿就送「台南好康券」，活動期間（7/1-9/30）入住台南市配合活動之合法旅宿，即可獲得大台南公車電子乘車券，及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券。

此外，來台南消費滿百元，即可登錄發票參加台南購物節好禮月月抽，市長黃偉哲歡迎全國朋友來台南旅遊，踴躍消費登錄發票抽大獎，就有機會將各項「陸、海、空」好禮抱回家。

台南市政府 廣告