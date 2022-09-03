快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

秋節衝台南 賞月、泡湯、吃美食 玩樂最暢快

聯合新聞網／ 文、圖／台南市政府
台南市長黃偉哲邀請大家到關子嶺泡好湯、吃美食、調養身心。
台南市長黃偉哲邀請大家到關子嶺泡好湯、吃美食、調養身心。

中秋佳節適逢連續假期，隨著疫情趨緩，大家一定要到台南賞月、泡湯、吃美食、逛超夯景點，一次滿足對假期的美好想望，台南市長黃偉哲熱情邀請大家來台南打卡當網美，享受精彩歡樂的中秋假期。

【泡好湯吃美食】

秋季漸涼，最適合到台南關子嶺、白河六重溪或楠西龜丹來場泡湯美食之旅，更有關子嶺溫泉美食節，邀請大家一同享受世界級泥漿溫泉放鬆身心，品嚐在地美食桶仔雞、香菇蛋、山產野菜等，讓身心靈都獲得放鬆。

衝台南體驗水域遊憩的清涼快感。
衝台南體驗水域遊憩的清涼快感。

【樂玩水瘋體驗】

台南市水域遊憩體驗活動於9/3-4在四鯤鯓紅樹林水域展開獨木舟生態探索，9/17-18於黃金海岸提供民眾風箏衝浪體驗，10/1-2、10/8-10於德元埤荷蘭村提供獨木舟、立式划槳、龍舟板等休閒體驗，歡迎全國朋友到台南享受水域遊憩的清涼快感。

【米奇與好朋友Chill遊台南】

此外，更有迪士尼慶典「米奇與好朋友Chill遊台南」，米奇與好朋友將在台南安平遊憩碼頭與遊客們見面，遊客們可以觀賞包括大型Tsum Tsum、迪士尼快閃店以及特別規劃的主題拍照區，9/9至10/30歡迎全國大小朋友跟著米奇等迪士尼明星們， 一起秋遊台南，拍照打卡留念！

台南好食小旅行。
台南好食小旅行。

【嚐好食輕旅行】

來到美食之都台南，當然要吃好吃滿！沿著5條「台南好食小旅行」路線，跟著YouTuber金多多、蕾蕾及米其林餐廳主廚林祺豐、知名旅行作家黃郁清（阿春爸）、美食部落客陳昱誌等多位帶路達人快閃吃遍台南各式美食，玩遍各大景點。

衝台南體驗水域遊憩的清涼快感。
衝台南體驗水域遊憩的清涼快感。

【拿好康獎不完】

現在到台南住宿就送「台南好康券」，活動期間（7/1-9/30）入住台南市配合活動之合法旅宿，即可獲得大台南公車電子乘車券，及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券。

此外，來台南消費滿百元，即可登錄發票參加台南購物節好禮月月抽，市長黃偉哲歡迎全國朋友來台南旅遊，踴躍消費登錄發票抽大獎，就有機會將各項「陸、海、空」好禮抱回家。

台南市政府 廣告

迪士尼 獨木舟 泡湯 溫泉 米其林

相關新聞

都市中的綠寶石 來漳和濕地 進行一場生態之旅

大王仙丹為常綠小灌木，開花期為夏季至秋季；花盛開時常吸引鳳蝶科蝴蝶吸取花蜜。 漳和濕地位於國道3號中和交流道環道之中，同時也是新北市首座都會型人工濕地園區，具有豐富多樣的濕地生態，今年亦榮獲經

屏東縣民公園譜山海樂章 地景藝術屢獲大獎

屏東縣府將荒廢27年台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，打造縣民公園，更是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，去年啟用至今獲13座國內外

新北健康三寶-甘藷 優質鮮甜 9月3日至8日雙北集銷

新北健康三寶-甘藷產季到，不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，9月3日至8日在雙北都會區各有銷售據點，民眾可輕鬆購買新鮮優質生鮮甘藷及加工商品。農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康

高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合

桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光 桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布

國慶金秋盛會 故宮國寶王羲之平安帖南院特展27天

歡樂金秋，藝閃南院！9月起，國寶展件〈明 文徵明 關山積雪圖〉、〈晉 王羲之 平安何如奉橘三帖〉，以及2022故宮亞洲藝術節、國慶焰火等在故宮南院陸續登場！ 無人機展演屢創話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。