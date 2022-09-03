桃園豬證明標章 美味又安心

桃園以往在地飼養的黑毛豬因沒有共同品牌或產地標示，市場能見度不高，為有效區隔國產與進口豬肉，市府推出「桃園豬證明標章」推廣桃園黑毛豬，強調在地飼養特色，也鼓勵民眾多多購買本地黑毛豬肉。

桃園市的養豬產業在養約14多萬頭豬、年產值約21億，飼養數量全國排名第7，其中以黑毛豬飼養為主要品種，約占總飼養量7成，與屏東縣分居南北重鎮，在北台灣供應鏈居重要地位。

為民把關食安 替產業加值

不同於商業化白豬品種，黑毛豬的育成需要1年時間，因飼養時間長，油花能呈現大理石狀均勻分布，且肉質Q彈、口感扎實、腥味低，讓黑豬肉成為溫體肉品的首選，廣受消費者青睞，為推廣桃園在地飼養黑毛豬，並協助消費者識別，市府以「桃園豬證明標章」出發，替民眾把關食安，也為桃園養豬產業加值。

農業局表示，桃園豬證明標章將持續在桃園各畜牧場、承銷通路商及店鋪推動，取得認證標章的店鋪皆可在市府農業局官網查詢。

桃園市肉品市場是北台灣最大肉品拍賣場。為輔導國產肉品冷鏈升級及傳統屠宰場轉型，市府日前協助桃園肉品市場爭取12億，升級冷鏈物流系統，盼桃園肉品市場邁向更符合國際標準的現代化拍賣場及冷鏈屠宰場，民眾買到的桃園豬更新鮮、更衛生、更安全。

升級版鮮魚箱 在家就能買

為讓民眾能安心在家防疫，桃園市政府輔導桃園區漁會推出線上購物、宅配到家的零接觸服務，藉由桃園區漁會處理訂單、全國漁會統一包裝出貨的方式，合作推出3種鮮魚箱組合，讓市民在家就能採購生鮮魚貨。

桃園推出新魚箱後佳評如潮，桃園區漁會為強調竹圍漁港在地化特色，今年特別重新設計鮮魚箱外包裝，推出新版鮮魚箱，內容包括蒲燒鰻、石斑、鱸魚、虱目魚、鯖魚、鯛魚、生凍小卷、白蝦仁以及花枝丸等，都是國人喜歡消費的海產，歡迎民眾選購。

桃園區漁會「營養鮮魚箱」線上訂購

鮮魚箱有三種組合，A組內容物主要為龍虎石斑、白帶魚切塊、透抽、白蝦等，每組售價2,000元。B組內容物主要為金目鱸魚清肉、鯖魚片、鯛魚片等，每組售價999元。C組內容物主要為海鱺輪切片、肉魚、生鮮小管、花枝丸等，每組售價999元。

桃園推出鮮魚箱後廣受好評，今年再推升級版組合。

訂購專線：03-3830993、03-3830994 （9:00-16:00）

鮮魚箱訂購 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAvDd_yoGPnUmXTnRMlYZ99lO1UIbjX78t5gU5YDQ9JWH-w/viewform

桃園市政府農業局 廣告