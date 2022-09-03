快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

高雄舉辦「下港潮派」 南部饒舌音樂嗨起來

聯合報／ 文、圖／高雄市政府青年局
▲嘻哈潮流派對「下港潮派」歡迎民眾來感受南部饒舌音樂的力量。圖／高雄市政府青年局提供
▲嘻哈潮流派對「下港潮派」歡迎民眾來感受南部饒舌音樂的力量。圖／高雄市政府青年局提供

下港就是硬派！高雄市政府青年局將舉辦嘻哈潮流派對「下港潮派」，此次與高雄在地深耕嘻哈領頭羊「下港體制」合作，邀請DJ Mr.Skin賴皮、嘻哈饒舌歌手熊仔、FRαNKIE阿法與馬克，高雄表演藝術文化推手「高雄市國際青年表演藝術發展協會」、在地手刷潮T品牌「吃到肉羹實業社」、高雄發家的連鎖美髮集團「尤卡髮型」及高雄在地市集品牌「雄店」，強強聯手，打造最能代表高雄「硬派」精神的DJ饒舌派對，為台灣設計展的前導活動注入年輕的活力，讓更多人感受南部饒舌音樂的力量，並透過派對為媒介，讓更多學生認識並支持青年品牌。

在高雄市政府青年局的推動之下，將在歷史地標中都唐榮磚窯廠辦理，藉由時下青年喜愛的嘻哈饒舌、街舞與文創體驗策劃，歷史與街頭文化的碰撞，開啟時代的對話，營造出最具下港硬派精神的派對氛圍。

■活動地點：中都唐榮磚窯廠（高雄市三民區中華橫路220號）

■活動日期：111年9月17日(六)19:00–22:00

■報名日期：111年8月29日(一)起

■主辦單位：高雄市政府青年局

■執行單位：匯創意國際有限公司

■協辦單位：下港體制、JDBG吃到肉羹實業社、尤卡髮型集團、高雄市國際青年表演藝術發展協會、雄店

■線上報名：https://reurl.cc/AOdZXj

（高雄市政府青年局廣告）

派對 市集 文創

相關新聞

都市中的綠寶石 來漳和濕地 進行一場生態之旅

大王仙丹為常綠小灌木，開花期為夏季至秋季；花盛開時常吸引鳳蝶科蝴蝶吸取花蜜。 漳和濕地位於國道3號中和交流道環道之中，同時也是新北市首座都會型人工濕地園區，具有豐富多樣的濕地生態，今年亦榮獲經

屏東縣民公園譜山海樂章 地景藝術屢獲大獎

屏東縣府將荒廢27年台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，打造縣民公園，更是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，去年啟用至今獲13座國內外

新北健康三寶-甘藷 優質鮮甜 9月3日至8日雙北集銷

新北健康三寶-甘藷產季到，不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，9月3日至8日在雙北都會區各有銷售據點，民眾可輕鬆購買新鮮優質生鮮甘藷及加工商品。農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康

高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合

桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光 桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布

國慶金秋盛會 故宮國寶王羲之平安帖南院特展27天

歡樂金秋，藝閃南院！9月起，國寶展件〈明 文徵明 關山積雪圖〉、〈晉 王羲之 平安何如奉橘三帖〉，以及2022故宮亞洲藝術節、國慶焰火等在故宮南院陸續登場！ 無人機展演屢創話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。