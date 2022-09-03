高雄舉辦「下港潮派」 南部饒舌音樂嗨起來
下港就是硬派！高雄市政府青年局將舉辦嘻哈潮流派對「下港潮派」，此次與高雄在地深耕嘻哈領頭羊「下港體制」合作，邀請DJ Mr.Skin賴皮、嘻哈饒舌歌手熊仔、FRαNKIE阿法與馬克，高雄表演藝術文化推手「高雄市國際青年表演藝術發展協會」、在地手刷潮T品牌「吃到肉羹實業社」、高雄發家的連鎖美髮集團「尤卡髮型」及高雄在地市集品牌「雄店」，強強聯手，打造最能代表高雄「硬派」精神的DJ饒舌派對，為台灣設計展的前導活動注入年輕的活力，讓更多人感受南部饒舌音樂的力量，並透過派對為媒介，讓更多學生認識並支持青年品牌。
在高雄市政府青年局的推動之下，將在歷史地標中都唐榮磚窯廠辦理，藉由時下青年喜愛的嘻哈饒舌、街舞與文創體驗策劃，歷史與街頭文化的碰撞，開啟時代的對話，營造出最具下港硬派精神的派對氛圍。
■活動地點：中都唐榮磚窯廠（高雄市三民區中華橫路220號）
■活動日期：111年9月17日(六)19:00–22:00
■報名日期：111年8月29日(一)起
■主辦單位：高雄市政府青年局
■執行單位：匯創意國際有限公司
■協辦單位：下港體制、JDBG吃到肉羹實業社、尤卡髮型集團、高雄市國際青年表演藝術發展協會、雄店
■線上報名：https://reurl.cc/AOdZXj
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