新北健康三寶-甘藷 優質鮮甜 9月3日至8日雙北集銷

新北健康三寶-甘藷產季到，不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，9月3日至8日在雙北都會區各有銷售據點，民眾可輕鬆購買新鮮優質生鮮甘藷及加工商品。農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康精神，持續推廣新北優質農產。

▲新北甘藷產區位於北海岸金山、三芝、萬里一帶，擁有陽明山系優質水源灌溉，更有肥沃土壤孕育，讓新北甘藷肉質格外細緻綿密。圖／新北市政府農業局提供

希望廣場、板農活力超市展售

新北甘藷主要產季為每年8月至9月，產區位於北海岸金山、三芝、萬里一帶，擁有陽明山系優質水源灌溉，更有肥沃土壤孕育，讓新北甘藷肉質格外細緻綿密，每年產季都吸引大批消費者慕名前往北海岸，尋找新鮮優質甘藷。金山農會將甘藷帶到消費地，9月3日至4日上午10點到下午5點在捷運善導寺站「台北希望廣場」，以及9月7日至8日上午10點到下午5點於捷運府中站「板農活力超市廣場」，舉辦新北健康三寶甘藷市集展售。

▲金山農會將甘藷帶到雙北都會區，9月3日至4日在捷運善導寺站、9月7日至8日於捷運府中站舉辦新北健康三寶甘藷市集展售。圖／新北市政府農業局提供

線上訂購輕鬆買

新北農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康精神，持續推廣新北優質農產，除持續辦理「美味農業得來速」，輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配，並架設網站協助農特產品銷售，積極為農友媒合線下通路穩定農民收入，也讓市民能夠更輕鬆購買新北在地農產，讓大家在家也能吃當地、吃當季。

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