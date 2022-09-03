都市中的綠寶石 來漳和濕地 進行一場生態之旅

大王仙丹為常綠小灌木，開花期為夏季至秋季；花盛開時常吸引鳳蝶科蝴蝶吸取花蜜。

漳和濕地位於國道3號中和交流道環道之中，同時也是新北市首座都會型人工濕地園區，具有豐富多樣的濕地生態，今年亦榮獲經濟部水利署第三屆水環境大賞「樂活生態獎」的殊榮肯定。

漳和濕地園區占地6.7公頃，水域面積約0.9公頃，以中坑灌渠及錦和運動公園的汙水為主要處理對象，引進汙水依序流經初沉池、林間濕地、近自然式溪流、台階濕地、梯田濕地、埤塘濕地等單元，透過各單元內的水生植物把水中汙染物轉化去除，淨化後的水再放流回到中坑灌渠，枯水期或水源不足時還可回流至初沉池，增加水的循環效益，維護濕地基本的水量需求；而近自然式溪流，則是利用塊石跌水營造高低落差，增加水體與空氣接觸時間來提升水中溶氣，加速微生物分解汙染物，並模仿臺灣自然溪流上游窄下游寬的特色，創造與濕地截然不同的水域環境，增加棲地多樣性與景觀價值。

綠胸晏蜓是台灣晏蜓科中體型較小的成員，主要出現於4~10月，秋天出現的數量遠大於春天，可在中低海拔湖泊或池塘等靜水域發現其蹤跡。

綠胸晏蜓是台灣晏蜓科中體型較小的成員，主要出現於4~10月，秋天出現的數量遠大於春天，可在中低海拔湖泊或池塘等靜水域發現其蹤跡。

環保局表示，具備水質改善、棲地營造、環境教育、滯洪調節多重功能的漳和濕地園區，因人為干擾減少，許多保育類、特有物種或曾瀕臨絕種動植物在濕地園區內被觀察紀錄，如黑鳶、鴛鴦、噪鵑、台灣藍鵲、雙截蜻蜓、三角蜻蜓、藍黑蜻蜓、大安水蓑衣、台灣萍蓬草、綬草、水社柳、台灣水蕹、風箱樹、穗花棋盤腳等，可說是新北市的一處綠寶石場域。民眾若在九、十月份前來，有機會遇見台灣藍鵲、翠鳥、亞東細蟌、綠胸晏蜓、薄翅蜻蜓，以及鳳蝶科與蛺蝶科的蝴蝶等身影，還有盛開的大王仙丹、齒葉睡蓮等美麗的樣貌喔！

台灣藍鵲為保育類之台灣特有種；主要棲息在中、低海拔的針、闊葉林及附近的果園或開墾地。

台灣藍鵲為保育類之台灣特有種；主要棲息在中、低海拔的針、闊葉林及附近的果園或開墾地。

環保局提醒，漳和濕地僅接受預約入園，由專人帶領導覽、體驗，也將搭配食農教育及濕地保育等體驗課程，舉辦農作採收及外來種清除等活動，相關活動資訊可至新北市環保局官網，歡迎左鄰右舍一起來體驗漳和濕地之美，來趟都市角落的生態輕旅行。

濕地保育體驗-昆蟲小調手活動，對濕地環境物種之觀察、調查及認識外來入侵種的問題，瞭解物種之間與環境和諧共存的重要性。

濕地保育體驗-昆蟲小調手活動，對濕地環境物種之觀察、調查及認識外來入侵種的問題，瞭解物種之間與環境和諧共存的重要性。

漳和濕地

新北市政府環境保護局 廣告