快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

聯合報／ 文、圖／高雄市政府運動發展局
高雄市運發局團隊相當用心，規畫運動中心執行力十足，打造全齡多元化的運動環境。圖／高雄市運發局提供
高雄市運發局團隊相當用心，規畫運動中心執行力十足，打造全齡多元化的運動環境。圖／高雄市運發局提供

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供平價不綁約、輕鬆無壓力的運動環境，也以多元功能滿足民眾多元興趣及需求。

高雄市運動中心遍地開花，方便市民能就近運動，讓身心更健康。圖／高雄市運發局提供
高雄市運動中心遍地開花，方便市民能就近運動，讓身心更健康。圖／高雄市運發局提供

鳳山運動中心
競技複合多功能運動園區
•健身房、游泳池、羽球館、體育館、溜冰場、網球場、田徑足球場等七大運動設施
•占地面積10.7公頃，提供民眾園區式休閒運動場所
•職籃鋼鐵人、高雄台電企業女子排球隊主場

苓雅運動中心
中正技擊館華麗轉型+免費無障礙體適能空間
•綜合球場、羽球場、健身房、舞蹈瑜珈教室等完善設施
•高雄市第一個無障礙體適能教室，提供身心障礙人士免費運動資源

左營運動中心
從寶寶到爺奶都適合的全齡健身中心
•全齡友善運動中心運動環境，有專為幼兒開設的適水親子班，也有適合長輩的智能環狀運動教室，其他還設有銀髮健身俱樂部、桌球室，以及TRX、體適能、空中瑜珈等專屬運動空間
•距離未來台積電預定廠址最近的一座運動中心

大寮運動中心
走動式運動處方諮詢+專業運動證照班
•高雄市第一座與大學合作設置運動中心，提供護理、長照等銀髮設施以及探索教育園區之全齡服務
•結合輔英科技大學相關學系專業師資及課程，提供多元的檢測體能與運動處方諮詢

高雄市長陳其邁上任後積極推動運動中心計畫，從原先承諾10處增加到13處，每一座運動中心各有特色，可望帶動社區運動風潮。圖／高雄市運發局提供
高雄市長陳其邁上任後積極推動運動中心計畫，從原先承諾10處增加到13處，每一座運動中心各有特色，可望帶動社區運動風潮。圖／高雄市運發局提供

高雄市運發局長侯尊堯表示，分布在高雄市13個行政區的運動中心將具備多功能空間，包括新型態健身房、瑜珈韻律教室、全齡體適能訓練室、綜合球場，滿足民眾各式運動興趣。未來將逐步擴及其他行政區設置，打造高雄成為健康宜居城市。

鳳山、苓雅、大寮、左營、美濃、前鎮、鹽埕等七座運動中心今年底前將全數營運，前金區運動中心明年5月將完成整建，興建中的楠仔坑、三民、岡山、小港、鼓山今年底前可全數動工，預計113年底前陸續完工。

高雄市大寮運動中心。圖／高雄市運發局提供
高雄市大寮運動中心。圖／高雄市運發局提供

市長陳其邁參與三民運動中心發佈記者會。圖／高雄市運發局提供
市長陳其邁參與三民運動中心發佈記者會。圖／高雄市運發局提供

高雄市政府運動發展局 廣告

溜冰

相關新聞

屏東縣民公園譜山海樂章 地景藝術屢獲大獎

屏東縣府將荒廢27年台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，打造縣民公園，更是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，去年啟用至今獲13座國內外

新北健康三寶-甘藷 優質鮮甜 9月3日至8日雙北集銷

新北健康三寶-甘藷產季到，不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，9月3日至8日在雙北都會區各有銷售據點，民眾可輕鬆購買新鮮優質生鮮甘藷及加工商品。農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康

高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合

桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光 桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布

國慶金秋盛會 故宮國寶王羲之平安帖南院特展27天

歡樂金秋，藝閃南院！9月起，國寶展件〈明 文徵明 關山積雪圖〉、〈晉 王羲之 平安何如奉橘三帖〉，以及2022故宮亞洲藝術節、國慶焰火等在故宮南院陸續登場！ 無人機展演屢創話

2022 雲林風箏衝浪 嗨on三條崙

雲林縣四湖鄉「三條崙海域 」，擁有獨特地理優勢，外海沙洲與岸邊形成風力穩定的平水區域，易於親近且可飽覽海岸、離岸沙洲地形及漁業活動，適合風箏衝浪初學者練習，是衝浪高手挑戰極限的絕佳場域，更是地方及外地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。