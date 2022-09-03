高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供平價不綁約、輕鬆無壓力的運動環境，也以多元功能滿足民眾多元興趣及需求。

高雄市運動中心遍地開花，方便市民能就近運動，讓身心更健康。圖／高雄市運發局提供

鳳山運動中心

競技複合多功能運動園區

•健身房、游泳池、羽球館、體育館、溜冰場、網球場、田徑足球場等七大運動設施

•占地面積10.7公頃，提供民眾園區式休閒運動場所

•職籃鋼鐵人、高雄台電企業女子排球隊主場

苓雅運動中心

中正技擊館華麗轉型+免費無障礙體適能空間

•綜合球場、羽球場、健身房、舞蹈瑜珈教室等完善設施

•高雄市第一個無障礙體適能教室，提供身心障礙人士免費運動資源

左營運動中心

從寶寶到爺奶都適合的全齡健身中心

•全齡友善運動中心運動環境，有專為幼兒開設的適水親子班，也有適合長輩的智能環狀運動教室，其他還設有銀髮健身俱樂部、桌球室，以及TRX、體適能、空中瑜珈等專屬運動空間

•距離未來台積電預定廠址最近的一座運動中心

大寮運動中心

走動式運動處方諮詢+專業運動證照班

•高雄市第一座與大學合作設置運動中心，提供護理、長照等銀髮設施以及探索教育園區之全齡服務

•結合輔英科技大學相關學系專業師資及課程，提供多元的檢測體能與運動處方諮詢

高雄市長陳其邁上任後積極推動運動中心計畫，從原先承諾10處增加到13處，每一座運動中心各有特色，可望帶動社區運動風潮。圖／高雄市運發局提供

高雄市運發局長侯尊堯表示，分布在高雄市13個行政區的運動中心將具備多功能空間，包括新型態健身房、瑜珈韻律教室、全齡體適能訓練室、綜合球場，滿足民眾各式運動興趣。未來將逐步擴及其他行政區設置，打造高雄成為健康宜居城市。

鳳山、苓雅、大寮、左營、美濃、前鎮、鹽埕等七座運動中心今年底前將全數營運，前金區運動中心明年5月將完成整建，興建中的楠仔坑、三民、岡山、小港、鼓山今年底前可全數動工，預計113年底前陸續完工。

高雄市大寮運動中心。圖／高雄市運發局提供

市長陳其邁參與三民運動中心發佈記者會。圖／高雄市運發局提供

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