快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

聯合報／ 文、圖／桃園市政府社會局
模擬機場捷運，融合幼兒生活經驗與社區文化氛圍
模擬機場捷運，融合幼兒生活經驗與社區文化氛圍

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光

桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布建31個親子館，藉由提高設置密度，讓所有家庭都能方便到館使用。並以移動式服務概念，打造3輛「行動親子車」，創造資源共享機會，深入社區提供在地化服務。

親子館提供0至6歲親子共學、共玩環境，並依兒童發展需求辦理許多親子活動、育兒講座、教玩具外借、融合式服務等育兒資源，內容豐富新穎有趣，吸引許多親子踴躍報名參加，反應熱烈，廣受好評。

目前於桃園區、中壢區、八德區、平鎮區、楊梅區、新屋區、觀音區、大園區、蘆竹區、大溪區及龜山區已設置21個親子館，且每個親子館各有特色，深受親子喜愛。各親子館的入館資訊及親子課程內容，可上網搜尋「桃園親子服務網」，都有非常詳盡的介紹。

龜山大華親子館，捷運體驗人氣王

龜山大華親子館是全台首座結合捷運互動探索之兒童安全樂園，提供豐富多元且分齡的遊戲空間，每半年搭配不同主題變化館內教玩具及空間布置，讓親子有不同的視覺享受及遊戲體驗，如111年規劃原住民風格主題，讓親子透過扮演情境，原民風親子手作及說故事活動，認識不同文化的豐富性。

親子扮演遊戲互動，一同體驗『原』汁『原』味的石頭火鍋
親子扮演遊戲互動，一同體驗『原』汁『原』味的石頭火鍋

中壢過嶺親子館，擁有戶外空間，親子玩樂不受限

中壢過嶺親子館獨有的半戶外區空間，讓親子不受天氣影響，也能享受在戶外的樂趣。館內以不同樓層區隔靜態與動態的遊戲類型，3樓寶寶遊戲區是造型可愛的黃色乳酪，讓親子享有獨立且安全的活動空間。4樓混齡區設有小小市集與開心農場，以扮演方式結合幼兒生活經驗讓體驗在地文化。

提供適齡且豐富的教玩具，讓親子可以在遊戲中增進感情並促進孩子發展。
提供適齡且豐富的教玩具，讓親子可以在遊戲中增進感情並促進孩子發展。

4樓混齡區設有小小市集，提供幼兒以扮演方式體驗在地文化。
4樓混齡區設有小小市集，提供幼兒以扮演方式體驗在地文化。

中壢內壢親子館，拼貼創作、樂器打擊，啟蒙藝術素養

中壢內壢親子館環境寬敞明亮，外觀還有一隻四層樓高的長頸鹿彩繪牆，亮眼醒目。館內分兩層樓設置八大主題區，著重五感啟發及均衡發展，1樓有大面的磁性壁面區，親子可將各式形狀在牆面進行組合，培養幼兒的建構能力。值得分享的是，藝術教室陳列職業探索及多種木製音樂教具，讓許多親子愛不釋手，是每次到訪必玩之處。

中壢內壢親子館一樓磁性壁面區，讓幼兒動手玩創意。
中壢內壢親子館一樓磁性壁面區，讓幼兒動手玩創意。

中壢內壢親子館設置感統遊戲區，以促進孩子大肌肉發展。
中壢內壢親子館設置感統遊戲區，以促進孩子大肌肉發展。

桃園市親子館一覽表

桃園市政府社會局 廣告

中壢 市集 火鍋 機場

相關新聞

都市中的綠寶石 來漳和濕地 進行一場生態之旅

大王仙丹為常綠小灌木，開花期為夏季至秋季；花盛開時常吸引鳳蝶科蝴蝶吸取花蜜。 漳和濕地位於國道3號中和交流道環道之中，同時也是新北市首座都會型人工濕地園區，具有豐富多樣的濕地生態，今年亦榮獲經

屏東縣民公園譜山海樂章 地景藝術屢獲大獎

屏東縣府將荒廢27年台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，打造縣民公園，更是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，去年啟用至今獲13座國內外

新北健康三寶-甘藷 優質鮮甜 9月3日至8日雙北集銷

新北健康三寶-甘藷產季到，不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，9月3日至8日在雙北都會區各有銷售據點，民眾可輕鬆購買新鮮優質生鮮甘藷及加工商品。農業局長李玟表示，農業局秉持創造健康

高雄一座一特色運動中心 導入運動平權、運動科學打造全齡運動環境

高雄市積極打造健康運動城市，市長陳其邁承諾市民2年內設置10座運動中心，目前已超標達成13座，將服務逾200萬名高雄鄉親。鳳山、苓雅、大寮、左營運動中心已在營運中，秉持一座一特色原則，分別導入競技複合

桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光 桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布

國慶金秋盛會 故宮國寶王羲之平安帖南院特展27天

歡樂金秋，藝閃南院！9月起，國寶展件〈明 文徵明 關山積雪圖〉、〈晉 王羲之 平安何如奉橘三帖〉，以及2022故宮亞洲藝術節、國慶焰火等在故宮南院陸續登場！ 無人機展演屢創話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。