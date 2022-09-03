桃園親子館 共學共玩 親子育兒好幫手

友善育兒 創造親子共學共玩的陪伴時光

桃園近幾年年輕家庭不斷成長，對於完善的育兒服務及資源的需求大幅增加，為營造友善育兒環境，提供家庭照顧支持服務，積極以「一區一親子館」為目標規劃布建31個親子館，藉由提高設置密度，讓所有家庭都能方便到館使用。並以移動式服務概念，打造3輛「行動親子車」，創造資源共享機會，深入社區提供在地化服務。

親子館提供0至6歲親子共學、共玩環境，並依兒童發展需求辦理許多親子活動、育兒講座、教玩具外借、融合式服務等育兒資源，內容豐富新穎有趣，吸引許多親子踴躍報名參加，反應熱烈，廣受好評。

目前於桃園區、中壢區、八德區、平鎮區、楊梅區、新屋區、觀音區、大園區、蘆竹區、大溪區及龜山區已設置21個親子館，且每個親子館各有特色，深受親子喜愛。各親子館的入館資訊及親子課程內容，可上網搜尋「桃園親子服務網」，都有非常詳盡的介紹。

龜山大華親子館，捷運體驗人氣王

龜山大華親子館是全台首座結合捷運互動探索之兒童安全樂園，提供豐富多元且分齡的遊戲空間，每半年搭配不同主題變化館內教玩具及空間布置，讓親子有不同的視覺享受及遊戲體驗，如111年規劃原住民風格主題，讓親子透過扮演情境，原民風親子手作及說故事活動，認識不同文化的豐富性。

親子扮演遊戲互動，一同體驗『原』汁『原』味的石頭火鍋

中壢過嶺親子館，擁有戶外空間，親子玩樂不受限

中壢過嶺親子館獨有的半戶外區空間，讓親子不受天氣影響，也能享受在戶外的樂趣。館內以不同樓層區隔靜態與動態的遊戲類型，3樓寶寶遊戲區是造型可愛的黃色乳酪，讓親子享有獨立且安全的活動空間。4樓混齡區設有小小市集與開心農場，以扮演方式結合幼兒生活經驗讓體驗在地文化。

提供適齡且豐富的教玩具，讓親子可以在遊戲中增進感情並促進孩子發展。

4樓混齡區設有小小市集，提供幼兒以扮演方式體驗在地文化。

中壢內壢親子館，拼貼創作、樂器打擊，啟蒙藝術素養

中壢內壢親子館環境寬敞明亮，外觀還有一隻四層樓高的長頸鹿彩繪牆，亮眼醒目。館內分兩層樓設置八大主題區，著重五感啟發及均衡發展，1樓有大面的磁性壁面區，親子可將各式形狀在牆面進行組合，培養幼兒的建構能力。值得分享的是，藝術教室陳列職業探索及多種木製音樂教具，讓許多親子愛不釋手，是每次到訪必玩之處。

中壢內壢親子館一樓磁性壁面區，讓幼兒動手玩創意。

中壢內壢親子館設置感統遊戲區，以促進孩子大肌肉發展。

桃園市親子館一覽表

桃園市政府社會局 廣告