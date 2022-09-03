秋賞潮州 祈福庇佑送口罩

疫情趨緩，國旅夯，今年中秋三天連假，不妨到屏東來趟「秋賞潮州之美」，感受潮州鎮的宗教、人文與自然風景，有近百年歷史的潮州福安宮，是潮州鎮最古老的土地公廟，每年秋季舉辦平安繞境大典，今年適逢新廟入火安座，鎮公所配合舉辦文化季，特製「福庇全潮」文創口罩，在潮州福安宮與日式文化園區供遊客索取。

▲近百年歷史的潮州福安宮，是潮州鎮最古老的土地公廟，兩年前廟方舉辦千人遷廟儀式，1600人拿起8條繩子拉著超過1200公噸的廟體，幫土地公搬家。

大潮文化祭 活動一連串

屏東縣潮州鎮最具人文特色景點的「日式建築文化園區」，三棟主建物分別為旅遊資訊中心、日式木造建築展示空間、展覽館，每年9至11月園區舉辦「大潮文化祭」系列活動，靜態展覽、動態市集，成為地方盛事。今年10月底，鎮公所與老街商圈店家及文創攤車合作，封街辦理地方特色市集，歡迎各地遊客體驗在地特色知性文藝與美食之旅。

▲潮州鎮每年9至11月舉辦「大潮文化祭」系列活動。

潮州鎮公所指出，大潮文化祭今年第四年舉辦，靜態展覽部分，舉辦ㄔㄠˊ小繪畫展，邀請國中小、幼兒學生們繪出具有潮州代表性建築地標、風景、歷史建物或古蹟等；舉辦「發現潮州之美攝影展」，用圖像記錄，呈現潮州美景。

鎮公所指出，繪畫展、攝影展的圖片、照片，有機會成為鎮公所製作月曆等周邊宣導品，行銷潮州，也帶動民眾到潮州觀光。

▲鎮公所配合舉辦文化季，特製「福庇全潮」文創口罩，在潮州福安宮與日式文化園區供遊客索取。

綠樹成蔭 秋涼單車行

潮州自然風景也很吸引人，大武山腳下屏東林管處的林後四林平地森林遊樂區，園區內還有復刻「二峰圳」集水廊道模型與親水設施，讓民眾在戲水之餘，增加對百年水利工程的體驗與了解。

潮州鎮公所推廣綠色環保遊程，完成行車動線，遊客可騎乘公共自行車，一路由鎮內至森林園區，車道兩旁綠樹成蔭，潮州秋冬氣候涼而不寒，歡迎闔家體驗潮州之美。

▲潮州鎮公所推廣綠色環保遊程，遊客可騎乘公共自行車，一路由鎮內至森林園區，車道兩旁綠樹成蔭。

（潮州鎮公所 廣告）