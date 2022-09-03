昔日先民從噶瑪蘭廳到淡水廳的「淡蘭古道」，今日已搖身一變成為民眾健行遊憩熱門的登山步道，整體的系統可分為北路-官道、中路-民道、南路-茶道，總計近200公里的它，橫跨北北基宜，還是行政院優先核定的國家級綠道之一，堪稱臺版「朝聖之路」，若您踏上這段旅途細心品味，途經的山村聚落仍有世居在此的人，攀談一番說不定能得到不為人知的淡蘭古道軼事。

南路－見證百年茶產業歷史

南路起於現今六張犁、迄於宜蘭礁溪鎮，百年前深坑、石碇、坪林的茶農們種植茶葉運輸至台北市即是行走這條路，至今沿途仍可見到以茶命名的糶米古道，或是石泉巖清水祖師廟前茶路碑、忠正嶺安祿宮嶺頭石碑等記載相關事蹟，更有甚者可發現坪林石𥕢保安宮是景美集應廟分靈而來，均是昔日茶販安溪人祀奉神祇的紀錄，見證茶農們百年沿溪而上的故事。

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

其中石碇外按古道前「楓子林」，是昔日先民「船渡」前的最後一站，入口矗立朱紅色的淡蘭吊橋和碩大茶壺雕刻，讓過往的遊客印象深刻，2.5公里的路程，約90分鐘，一路可欣賞昔日渡船頭風情、鬱蔥林蔭及沁涼溪水相伴，路途的終點的大石頭，石碇人稱呼祂為「石頭公」，當地有軼聞每當小孩不好照顧，便會認祂作乾爹向祂祈福，庇佑全家平安。步道終點抵達石碇老街，非常適合下山後大飽口福，而想來點手作體驗的朋友，不妨前往「襪娃」專賣店，1小時的時間就能替自己打造獨一無二的襪子娃娃，另外山腰上的許家手工麵線，更是石碇的招牌名產之一，無論是體驗手拉麵線或是吃碗香而不膩的茶油麵線，相信都能帶給你難忘的回憶。

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

集結7位淡蘭達人，淡蘭古道新書上市

新北市政府集結7位淡蘭達人及金鼎獎畫家沈恩民，歷經疫情攪局及封山的限制，終於在8月26日新書「淡蘭古道－百年里山的長路慢行」正式上市。

歷時六年公私協力，從選線、定線、串聯、命名，淡蘭古道正以嶄新面貌重現台灣古道百年風華。

本書作者親自踏上北、中、南三路，透過達人的眼界書寫出獨特旅人視角，加碼22處淡蘭古道上默默耕耘的在地達人故事及深度「手作步道」修築見聞，完整揭露你所不知道的淡蘭之美，【淡蘭古道 百年里山的長路慢行】全通路現正熱賣中。

圖/新北市政府觀光旅遊局提供

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