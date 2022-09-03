秋節旅遊 月夕獻禮 嘉義優鮮

秋季是農產漁獲豐收的時節，中秋烤肉有什麼比得上嘉義東石布袋的海味？嘉義縣政府官方認證的「嘉義優鮮」品牌農產好物更是送禮首選。

嘉義縣作為台灣著名的農業大縣、魚米之鄉，為顛覆大眾對傳統農業意象，嘉義縣政府特邀知名設計師聶永真操刀，設計深具嘉義縣特色的品牌視覺，打造「嘉義優鮮」農業新品牌，18條筆直往上延展的翠綠色線條，描繪出「田」與「田埂」的意象，亦是嘉義縣18鄉鎮團結的象徵。歷經嚴謹的產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等審查，遴選出來自18鄉鎮79家業者、214項小農商品盡現國人眼前。

高端的食材往往只要最簡單的烹調方式

趁著中秋假期不妨來趟嘉義縣沿海東石、布袋，採買新鮮「就時」的鮮蚵，嘉義水產主打「每一口都吃得到新鮮、安心」，只給消費者最優質的美味。嘉義的蚵仔個頭碩大肥美，往烤架上一放，爐火一燎很快就能吃到最天然的鮮鹹海味，絲滑入喉一口接一口。

入秋瓜果熟 百里飄香

夏秋交接之際，最是吃瓜好時節。嘉義縣栽種的甜瓜，在農民的細心呵護下，成長於設施溫室，斤斤計較的溫、濕度控制，造就每一顆瓜果有著渾圓飽滿的美型，清新香氣十足，果肉綿密細緻，入口津津。

茶香、咖啡香 嘉義俱足

嘉義縣大阿里山區，一踏進就讓人感覺精神放鬆的地方，得天獨厚，培育出具有山頭氣的清香茶品。甘甜醇厚的烏龍紅茶、淡雅奶氣的金萱、以及香氣清揚的高山烏龍茶，是能夠帶回家的阿里山風韻。無獨有偶，阿里山的水土不僅出沖出清新茶香，近年更是沖出了富山林氣韻的咖啡香，產自此區的咖啡豆品質穩定精良，經過水洗、蜜處理、日曬等生豆處理，使每一支豆都各擁風味，在甜度、酸度、香氣表現上深具平衡，尾韻絲絲入扣。在2022典藏臺灣精品咖啡國際拍賣活動上，成交價格前三名都來自嘉義縣的咖啡莊園，進入競標平台的15件咖啡豆中，嘉義縣就佔了11件，可見嘉義縣咖啡深受國際青睞。

秋季安排一場放鬆的輕旅行，到嘉義縣品茗賞咖啡大啖海味，帶回品質有保證的「嘉義優鮮」伴手禮，配合使用嘉義縣國旅加碼千元 Q碰券，不愧對秋季這豐收的時節，快來感受絕「嘉」魅力。更多嘉義好物，請上「嘉義優鮮」官方網站選購。嘉義縣政府廣告

嘉義優鮮官方網站 https://www.chiayum.com.tw

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