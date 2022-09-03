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屏東縣民公園譜山海樂章 地景藝術屢獲大獎

聯合報／ 文、圖／屏東縣政府
屏東縣民公園去年啟用至今獲13座國內外藝文及設計大獎，祕境花園倒映在水一方。
屏東縣民公園去年啟用至今獲13座國內外藝文及設計大獎，祕境花園倒映在水一方。

屏東縣府將荒廢27年台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，結合歷史、人文、生態、景觀與水岸，打造縣民公園，更是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，去年啟用至今獲13座國內外藝文及設計大獎肯定，屏東在世界發光。

屏東縣民公園是首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，圖為鳥瞰地坑。圖／Yi-Hsien Lee and Associates 提供
屏東縣民公園是首座以舊紙漿廠工業遺構為核心複合水岸廊道園區，圖為鳥瞰地坑。圖／Yi-Hsien Lee and Associates 提供

遺構重生多元共融

屏縣府今年在縣民公園紙漿廠旁大草原設計藝術作品「山海樂章」，「山、海、光」為概念，融合屏東的海洋與北大武山的意象，堆疊波光粼粼的海浪，與高低起伏的山脈交疊，象徵屏東孕育的多元共融精神。

「縣民公園象徵屏東市蛻變起點」縣長潘孟安說，縣民公園曾是破敗倉庫，偌大土地下埋廢棄物，土壤充滿強鹼物質，花草樹木種不起來，經過多年的努力，成為受國際肯定、民眾讚許場域。

屏東縣府活化台糖舊紙漿廠，融入藝術設計。圖／Yi-Hsien Lee and Associates 提供
屏東縣府活化台糖舊紙漿廠，融入藝術設計。圖／Yi-Hsien Lee and Associates 提供

潘孟安說，縣民公園成果得來不易，最初與台糖協調，以代管交給縣府閒置近20年土地，施工時挖到舊有的地坑及水池等紙漿廠工業遺構，團隊不畏艱難，爬梳歷史脈絡，將台糖紙漿廠的前世，打造成可近式地景的今生，完工以來，更獲國內外藝文及設計大獎共13座。

每晚音樂燈光饗宴

縣府今年設計「山海樂章」藝術作品，創作者阿木司設計團隊林建佑說，透過廖俊裕（小子）操刀設計，與匠人們細工打造114座1至6米金屬柱，柱側鑲嵌格柵式三層玻璃，搭配柱內RWGB線燈，人在柱列間走動時，海浪震盪擺幅沉浸體驗，燈光設計及音樂邀請人森設計導演涂皓欽與林強量身打造，數位燈光及音符演譯屏東四季樣貌，譜出山海樂章。

縣民公園紙漿廠旁大草原設計藝術作品「山海樂章」，象徵著屏東孕育的多元共融情境。
縣民公園紙漿廠旁大草原設計藝術作品「山海樂章」，象徵著屏東孕育的多元共融情境。

「山海樂章」藝術作品每晚18時演出至22時，播出四回，每回一小時，春、夏、秋、冬四首主題曲組成，光柱燈光搭配旋律熠動，每曲長度5分鐘，播畢後，隔10分鐘下首主題曲接續播放，適合全家大小一同感受。

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