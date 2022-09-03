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觀茶園幽靜 賞百萬夜景 秋訪嘉義縣 步道輕旅行

聯合報／ 文、圖／嘉義縣文化觀光局
▲竹崎鄉阿拔泉山稜線步道。
▲竹崎鄉阿拔泉山稜線步道。

一年一度中秋節又來臨了，嘉義縣文化觀光局推薦中秋節連假可以來嘉走步道、進行步道輕旅行，秋節連假烤肉之餘，歡迎遊客來嘉走步道，既健康又可以欣賞到嘉義縣步道沿途美景。

●阿拔泉步道 稜線遠眺絕景

提到嘉義縣推薦步道，首先不得不提到，去年才啟用的「阿拔泉步道」，自樟腦寮起沿著阿拔泉山稜線至阿拔泉山三角點，因位於山稜線視野極佳，可遠眺竹崎鄉，也可以眺望到台灣海峽、雲林、嘉義沿海，往獨立山方向還可以欣賞到阿里山林業鐵路獨特三進三出的迴旋奇景，整體環線景觀美不勝收，提供另類新體驗！「獨立山步道」走的是挑戰性路線，獨立山步道為全台獨一無二與鐵道有約的登山步道，一路溪谷、鐵道、遠山，景觀多變，更可以從不同的方向和角度三次俯瞰樟腦寮及獨立山螺旋狀三迴旋。

▲阿里山頂石棹步道群(茶之道)。
▲阿里山頂石棹步道群(茶之道)。

● 太平雲梯步道群 收攬嘉義夜景

位於梅山鄉的「太平雲梯步道群」，非常適合全家人郊遊散步，太平雲梯為高山單跨景觀吊橋，太平雲梯在天空中畫下美麗的白色線條，夜間可以俯瞰嘉義的夜景風光，也將梅山36彎美景盡收眼底。

▲梅山鄉太平雲梯夜景。
▲梅山鄉太平雲梯夜景。

● 太興岩步道 沉浸茶園幽靜

有台版小長城之稱的是「太興岩步道」，步道在寬廣的茶園之間，景色清幽雅致，附近的圓潭生態園區，園區內水質清澈，環境清幽自然，更是無障礙的步道，不論老少皆能輕鬆行走，是一處集生態跟休閒功能的園區。

▲梅山鄉太興岩步道。
▲梅山鄉太興岩步道。

● 青年嶺步道 歡迎挑戰肌力

「青年嶺步道」則是適合喜歡挑戰自我的人，青年嶺步道高低落差250公尺，有多處陡降路段，非常的考驗肌耐力，沿途還能欣賞到天然形成的燕子崖跟蝙蝠洞！

▲梅山鄉瑞里青年嶺步道。
▲梅山鄉瑞里青年嶺步道。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，中秋節除了烤肉、吃月餅外不訪趁著家人團圓時，帶著家人來嘉走走，來場嘉義步道輕旅行，嘉義還有許多適合親子走的步道，像是「太興飛瀑步道」、「野薑花溪步道」、「石棹步道」、「迷糊步道」，讓小朋友可以親近大自然，增強對病毒的抵抗力。同時也特別提醒民眾出遊時，仍須遵守防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，才能安心旅遊！

（嘉義縣文化觀光局 廣告）

步道 觀光 夜景 中秋節 連假

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