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暢遊山海間 頭城小鎮深旅行

聯合報／ 文、圖／頭城鎮公所
山海之間只有10分鐘不到的距離，可感受到小巧而精緻的一切。圖／頭城鎮公所提供
山海之間只有10分鐘不到的距離，可感受到小巧而精緻的一切。圖／頭城鎮公所提供

頭城，台灣東北角的閃亮明珠，您能在這裡遊山踏海、小徑悠遊、巡禮老街、享食珍饌、乘風破浪、欣賞鯨豚、翱翔天際，享受穿越200年的歷史精華。在這裡，山與海之間只有10分鐘不到的距離，遊客即可感受到小巧而精緻的一切。

文化頭城

慶元宮/頭城老街/南北土地公廟：頭城老街(和平街)為頭城鎮最古老的街道，寬約6公尺、長600公尺長的街道，南北各有土地公廟守護，老街保留傳統歷史建築，縣定古蹟有盧纘祥故宅、史雲胡、新長興樹記、十三行、南北福德祠，老街中間點則有慶元宮，「慶元宮」興建於清朝，廟內石柱、匾額、建材等多為當時所留，值得一看。

建於清朝時期的慶元宮，值得前往參觀。圖／頭城鎮公所提供
建於清朝時期的慶元宮，值得前往參觀。圖／頭城鎮公所提供

寧靜典雅的頭城老街。圖／頭城鎮公所提供
寧靜典雅的頭城老街。圖／頭城鎮公所提供

美食頭城

海鮮饗宴/美食小吃：頭城鎮緊鄰太平洋，龜山島海域魚類資源豐盛，頭城鎮內擁有大小漁港如烏石港、梗枋漁港、大溪漁港、石城漁港、蕃薯寮漁港、桶盤漁港，漁獲量豐富，現撈流漁貨新鮮，是大啖海鮮的好所在。

生態頭城

出海賞鯨/登島攬勝/自行車道：太平洋濱鯨豚數量多，龜山島海域成群鯨豚與遊船共游戲水。登島攬勝，鳥瞰四周海域，島首因硫磺泉出口與海水混合而成「牛奶海」，已為海域勝景。環島自行車道自草嶺隧道以南的濱海自行車道路線，追風奔馳於山海之間，享受海風洗禮。進入頭城鎮市區，串接濱海自行車道、猴洞溪、得子口溪自行車道，田園、山景、溪流更具特色。

出海賞鯨豚，還可以看到龜山島附近的牛奶海。圖／頭城鎮公所提供
出海賞鯨豚，還可以看到龜山島附近的牛奶海。圖／頭城鎮公所提供

立體頭城

山海頭城，有美麗的太平洋可供衝浪，外澳沙灘及蜜月灣，為戲水勝地。外澳山區及北宜公路50公里處是飛行者的天堂，搭乘飛行傘翱翔於蘭陽平原之北，山海美景盡收眼底。

桃源谷是熱門的登山步道，吸引遊客登高望遠。圖／頭城鎮公所提供
桃源谷是熱門的登山步道，吸引遊客登高望遠。圖／頭城鎮公所提供

學習頭城

坐落於烏石港區的蘭陽博物館，館藏呈現蘭陽地區的歷史風貌與演進過程，建築物本體單面山造形的建築外觀，結合頭城鎮沿海的地形風貌，最高點指向東方的龜山島，融入社區生態環境。

單面山造形的蘭陽博物館。圖／頭城鎮公所提供
單面山造形的蘭陽博物館。圖／頭城鎮公所提供

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老街 龜山島 賞鯨 海鮮 博物館

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