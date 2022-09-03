暢遊山海間 頭城小鎮深旅行
頭城，台灣東北角的閃亮明珠，您能在這裡遊山踏海、小徑悠遊、巡禮老街、享食珍饌、乘風破浪、欣賞鯨豚、翱翔天際，享受穿越200年的歷史精華。在這裡，山與海之間只有10分鐘不到的距離，遊客即可感受到小巧而精緻的一切。
文化頭城
慶元宮/頭城老街/南北土地公廟：頭城老街(和平街)為頭城鎮最古老的街道，寬約6公尺、長600公尺長的街道，南北各有土地公廟守護，老街保留傳統歷史建築，縣定古蹟有盧纘祥故宅、史雲胡、新長興樹記、十三行、南北福德祠，老街中間點則有慶元宮，「慶元宮」興建於清朝，廟內石柱、匾額、建材等多為當時所留，值得一看。
美食頭城
海鮮饗宴/美食小吃：頭城鎮緊鄰太平洋，龜山島海域魚類資源豐盛，頭城鎮內擁有大小漁港如烏石港、梗枋漁港、大溪漁港、石城漁港、蕃薯寮漁港、桶盤漁港，漁獲量豐富，現撈流漁貨新鮮，是大啖海鮮的好所在。
生態頭城
出海賞鯨/登島攬勝/自行車道：太平洋濱鯨豚數量多，龜山島海域成群鯨豚與遊船共游戲水。登島攬勝，鳥瞰四周海域，島首因硫磺泉出口與海水混合而成「牛奶海」，已為海域勝景。環島自行車道自草嶺隧道以南的濱海自行車道路線，追風奔馳於山海之間，享受海風洗禮。進入頭城鎮市區，串接濱海自行車道、猴洞溪、得子口溪自行車道，田園、山景、溪流更具特色。
立體頭城
山海頭城，有美麗的太平洋可供衝浪，外澳沙灘及蜜月灣，為戲水勝地。外澳山區及北宜公路50公里處是飛行者的天堂，搭乘飛行傘翱翔於蘭陽平原之北，山海美景盡收眼底。
學習頭城
坐落於烏石港區的蘭陽博物館，館藏呈現蘭陽地區的歷史風貌與演進過程，建築物本體單面山造形的建築外觀，結合頭城鎮沿海的地形風貌，最高點指向東方的龜山島，融入社區生態環境。
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