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花蓮文旦柚 全身是寶 創新加值 好吃好用

聯合報／ 文、圖／花蓮縣政府
花蓮縣長徐榛蔚（右）邀國人到花蓮品味文旦柚。
花蓮縣長徐榛蔚（右）邀國人到花蓮品味文旦柚。

白露將至，中秋也將到來，花蓮文旦柚樹上顆顆甜美、芬芳撲鼻，在晨曦的露珠襯映下閃耀誘人。文旦柚是花蓮重要農產之一，每年花蓮縣政府與各產區農會合作，積極辦理各式行銷活動，為花蓮文旦柚拓展銷售管道，同時輔導開發文旦柚加工品，為文旦柚穩定市場價格。

目前正積極媒合企業採購大量花蓮文旦柚，並接洽企業福委會上架事宜，還透過Uber將花蓮文旦柚產品上架，在都會區配送2粒裝文旦柚，供小家庭品嘗新鮮果物。透過文宣品、行銷影片及產品型錄寄送至全台千大企業，在台北重要捷運站及高速公路的大型看板投放廣告，以及上東森購物台推展買氣，強力主打花蓮文旦柚迷人的風味。

多元加工更實用

今年花蓮縣府與文旦復興、德大生技公司、建華食品、豐興餅舖、宏捷食品、東豐拾穗農場、德利豆乾、好幫手調味、印象花蓮手工皂等加工業者攜手合作，大量採購花蓮文旦柚開發新產品。消費者不僅可以購買新鮮的文旦柚直接食用，還可以從多家業者採購文旦柚沾醬、柚子鹽、文旦洗手慕斯、手工皂以及多樣化的柚香甜點。業者表示，疫情影響，柚香清潔產品買氣連年增高，文旦柚收購量也直接翻倍，以實際行動支持花蓮柚農。

花蓮縣政府努力行銷文旦柚，與業者合作，輔導開發各式加工品，讓文旦柚變得更加實用與日常。
花蓮縣政府努力行銷文旦柚，與業者合作，輔導開發各式加工品，讓文旦柚變得更加實用與日常。

花蓮縣長徐榛蔚感謝各加工業者與花蓮縣內的農會、農友採購大量文旦柚，研發多元的文旦加工品，如防蚊液、洗手乳、洗碗精、洗顏慕斯、牛軋糖、巧克力、冰品等等，為文旦柚創新加值，讓文旦柚超越節氣果物角色，變得更加實用與日常！

花蓮縣政府努力行銷文旦柚，與業者合作，輔導開發各式加工品，讓文旦柚變得更加實用與日常。
花蓮縣政府努力行銷文旦柚，與業者合作，輔導開發各式加工品，讓文旦柚變得更加實用與日常。

金針花海迎佳節

徐榛蔚也邀請國人在中秋佳節，把握赤科山及六十石山金針花最佳賞花期，沉浸在金針黃金花海，手捧文旦柚果清香，闔家中秋佳節愉快平安。

花蓮金針花陸續綻放。
花蓮金針花陸續綻放。

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金針花 花海 冰品 公路

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