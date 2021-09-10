金門類出國 訪異國風情祕境

網美打卡景點 翻轉金門印象

受疫情影響，國人無法出國，轉為以「類出國」旅遊替代，金門因為有戰地文化和閩南古厝可以看，加上超吸引人的網美景點，成為不少人的旅遊新選擇。

堆疊超整齊的消波塊，能拍出海天一色的絕美網美照，是最夯的打卡點之一。圖/金門縣政府提供

近期知名的異國風情景點，有充滿異國風情的沙美摩洛哥、金門版聖米歇爾山─建功嶼與一秒到歐洲─陳景蘭洋樓，還有沉睡的戰車、新湖漁港、高洞、金沙陽翟老街等，每個景點都超受歡迎。

位於沙美老街的頹屋有沙美摩洛哥之稱，是近年來最熱門的網美景點，這個猶如中東國家的祕境，充滿著異國風情，置身其中，猶如身處《一千零一夜》故事裡的中東國家氛圍。

僑鄉文化象徵的陳景蘭洋樓是金門規模最大的洋樓宅第，精緻雕花與對稱拱門充滿歐風建築特色，蘊含歷史變遷的懷舊內涵，隨手一拍都有大片質感。

還有必遊的知名景點「建功嶼」，這是一座位於浯江溪出海口外海上的小島，面積約500平方公尺，不過隨著漲退潮時會露出花崗岩海底步道來與本島相連，此時就可藉由步行登島，被譽為金門版「法國聖米歇爾山」。

有「法國聖米歇爾山」之稱的建功嶼，退潮時走過步道，體驗猶如「摩西分海」般的自然美景。圖/金門縣政府提供

陽翟老街 滿滿文青風

陽翟大街也是近期的熱門景點，過去是金防部金東師駐紮的軍事重鎮所在商店街，是當時軍人娛樂消費的去處，繁榮的大街上有電影院、軍郵局、冰果室、攝影中心、撞球室、澡堂、理髮廳等，但隨著軍隊撤軍，陽翟大街逐漸沒落。

陽翟大街讓人彷佛穿越到60年代特有的戰地熱鬧街景，隨著文青小店進駐，好拍又吸睛。圖/金門縣政府提供

陽翟大街復刻金門60年代歷史風情，結合創意巧思，讓老店充滿文藝氣息，好逛又好拍。圖/金門縣政府提供

近年來在金門縣府的積極改造下，陽翟大街又再度熱鬧起來，加上文創小店陸續進駐後，目前共有13家創意小店，人潮湧進，老街有逐漸活絡的趨勢。這些商店小舖都保留老街原有的商號招牌，店裡擺設復刻往日情景，讓人在這裡彷彿走入時光隧道，充滿濃濃的懷舊氛圍。

金門縣政府 廣告