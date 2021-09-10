秋冬樂遊南院 故宮亞洲藝術節「印尼月」登場

今年秋天，到故宮南院尋找「黑老虎」！故宮南院「刻石取拓–故宮碑帖特展」、「印尼蠟染展」及「2021故宮亞州藝術節」9月下旬繽紛登場，歡迎民眾秋遊南院，消暑找清涼！

故宮南院「黑老虎」出沒？

碑帖，俗稱「黑老虎」，除指墨拓的顏色，也暗示了拓本真假難辨，收藏拓本如遇老虎般凶險，動輒重傷荷包。

9月30日新登場「刻石取拓–故宮碑帖特展」，系統性地介紹故宮碑帖典藏，王羲之〈蘭亭序〉最著名刻帖版本「定武本」已指定為國寶，首次南下展出。

王羲之〈蘭亭序〉享天下第一行書美譽，最著名刻帖版本為「定武本」，故宮南院9月30日起展出3個月。圖／國立故宮博物院南部院區提供

印尼月，感受千島之國風情

搭配印尼蠟染特展，「故宮亞洲藝術節–印尼月」10月2日至10月31日盛大舉行，藝文表演、專題講座、主題影展及創意課程，週週精彩；10月2日開幕台大甘美朗樂團樂舞演出，10月9日、10日戶外「島嶼盛會」，服裝走秀、文創市集，峇里島傳統與當代的舞蹈、傳統武術及趣味競賽等，帶民眾深入體驗印尼文化！

邁入第五年的「故宮亞洲藝術節」，今年以「印尼」為主題，邀民眾體驗蠟染文化。圖／國立故宮博物院南部院區提供

水舞秀延至十月，餐飲添生力軍

故宮南院動感水舞秀及3D水幕魔鏡秀今年向奧運英雄致敬，立體的炫光水幕及光雕，讓現場觀眾驚喜連連！好評加碼，延長展演至10月。館內餐飲除「野爺鍋物」外，新添「家樂福影響力概念店&茶茶小王子」及假日哈奴曼市集，提供民眾輕食新選擇。

故宮南院夜間3D水幕魔鏡秀今年結合疫情時事畫面，現場觀眾嗨翻！圖／國立故宮博物院南部院區提供

故宮南院戶外美術館節結合國內、外九位藝術家的創作，是民眾熱愛的打卡點。圖／國立故宮博物院南部院區提供

故宮南院新完工的南瓜精靈廣場，是民眾假日喜愛的戶外休閒去處。圖／國立故宮博物院南部院區提供

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