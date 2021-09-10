雲林良品搶中秋網購商機，祭出免運贈送購物金優惠

中秋節為華人地區相當重要的節慶，許多地方都有團圓烤肉的習俗，今年受到疫情的影響，多數民眾無法出門採買，雲林縣政府「雲林良品電商平台」推出中秋節專區，不僅能在線上採買各種雲林縣認證「零瘦肉精聯盟」在地豬肉，及台西冠軍文蛤、美味的斗六文旦柚，還能購買到各式充滿雲林特色，產地直送的伴手禮商品，讓民眾安心在家採購，依然能過個幸福又開心的中秋佳節。

雲林良品電商平台「中秋節專區」將會販售各種雲林縣認證的「零瘦肉精聯盟」在地豬肉及禮盒，新鮮又美味。圖／雲林縣政府農業處提供

雲林良品電商平台中秋節專區「雲林良品中秋慶，贈金免運好福氣」，推出滿額免運及滿額贈送購物金活動，打出線上一站式中秋節採購，讓民眾免出門就能買到產地直送的雲林肉品與食材，及在地伴手禮。

「食魚食肉，也著菜佮」在雲林良品電商平台上可選購活力東勢及永興果菜推出的胡蘿蔔、鳳梨果汁，烤肉之餘也能均衡一下。圖／雲林縣政府農業處提供

烤肉禮一次滿足，這次活動有雲林在地知名零瘦肉精聯盟的豬肉廠商，包括台全珍豬、陞煇食品，及和榮意食品，滿滿烤肉食材加上台西冠軍文蛤，山珍海味，讓您絕對烤開心、吃得滿意，搭配活力東勢、永興果菜推出的胡蘿蔔、鳳梨果汁，烤肉之餘也能均衡一下。

此外斗六文旦柚更是不能錯過的佳節必備良品，多家知名伴手禮也是不容錯過的送禮首選。從西螺鎮農會的黃金米禮盒，再到黑蒜精、蜂膠及蜂蜜等食品，還有雲林在地名產西螺仁和醬油、豬肉禮盒等，此外各式各樣的糕點禮品，等您來採購。

雲林斗六市果農朱清輝與二兒子朱祐勳齊力栽種文旦，今年甜度與質量皆不失往年水準。圖／雲林縣政府農業處提供

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，雲林縣不僅物產豐饒，可謂全台灣的餚籃，且各式各樣琳瑯滿目的農產品與農產加工品，皆自產地到餐桌，透過電商平台整合，讓全台各地民眾不用出門，就能安心在家一站式購足過節所需用品。

雲林良品電商平台「雲林良品中秋慶，贈金免運好福氣」活動將在9月展開，持續至中秋節，有興趣的消費者可上雲林良品電商平台瀏覽選購。

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雲林良品電商平台「雲林良品中秋慶，贈金免運好福氣」活動即將展開並持續至中秋節，有興趣的消費者可上網選購。圖／雲林縣政府農業處提供

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