好「饗」初夏到秋末百變的鳳梨滋味~就在23.5°

鳳梨是臺灣重要經濟作物，全國面積約1萬1700公頃，嘉義縣占15%，僅次於屏東縣及臺南市，與高雄市並列第三大產區，鳳梨栽培需要通風良好、日照充足、土壤質地透氣及排水良好環境。

嘉縣擁有上述好條件，還擁有富含鐵質微酸性紅土、淺坡地形，以及位處黃金農業區北緯23.5°度北回歸線軸帶範圍地理位置，適種鳳梨品種比其他縣市更多樣，鮮果品質精良、香氣足、口感細膩、汁多味美、市場供應期長等特性，深受國內外消費者喜愛。

嘉縣鳳梨產地主要在民雄 (785公頃)、大林 (374公頃)、中埔 (118公頃)及新港、竹崎等鄉鎮。每年4到10月採收期，最先採收是種植最多的金鑽鳳梨，採收期4到6月，果肉纖維細、色澤金黃、味道清香、多汁味甜或帶點微酸。

接著6到7月是外形胖嘟嘟西瓜鳳梨，果肉纖維稍粗、果色鮮黃、味道清香、多汁味甜。8到9月是生長環境最挑的牛奶鳳梨，果肉纖維細軟、果色乳白、味道香濃、汁多，甜中帶微酸。

嘉義縣適種鳳梨品種比其他縣市更多樣，鮮果品質精良、香氣足、口感細膩、汁多味美、市場供應期長等特性，深受國內外消費者喜愛。圖／嘉義縣政府提供

另外特有產量不多，3到7月採收，香氣迷人、多汁味甜香檳鳳梨；5到7月採收，果肉似花的玉蘭花鳳梨；還有各種具特殊果香、果色命名的百香果、水蜜桃、哈蜜瓜、情人果、櫻桃、芒果、琉璃、紅龍、蜜梨等鳳梨品種。

現在正是牛奶鳳梨口感滋味最佳期間，消費者要如何挑選好吃鳳梨，鳳梨達人分享口訣「看、看、拿、聽」，首先看外觀，色澤黃中帶微綠 (牛奶鳳梨綠色中帶微黃)、鳳梨頭部與表面無枯黃、發黑腐壞等狀況。

嘉義縣適種鳳梨品種比其他縣市更多樣，鮮果品質精良、香氣足、口感細膩、汁多味美、市場供應期長等特性，深受國內外消費者喜愛。圖／嘉義縣政府提供

接著看鳳梨果目大小，狀態良好鳳梨果目大且明顯。拿取鳳梨時有重量感代表含水分。最後聽聲音，輕拍判斷果肉與水分含量狀態，若發出肉聲 (紮實)，鳳梨水分飽滿；聲音似鼓聲，甜度較高。

鳳梨富含蛋白質、碳水化合物。維他命A、B1、B6、C、膳食纖維、生物鹼、鈣質及微量元素、有機酸、鳳梨酵素等，營養豐富，是飯後水果、入菜佳餚、果汁飲品最佳選擇。

嘉義縣適種鳳梨品種比其他縣市更多樣，鮮果品質精良、香氣足、口感細膩、汁多味美、市場供應期長等特性，深受國內外消費者喜愛。圖／嘉義縣政府提供

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