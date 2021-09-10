新北「五心級」步道旅遊 喘口氣 森呼吸

度過嚴峻三級警戒後，新北市觀旅局推薦民眾來場兼具安心、放心、舒心、開心與甘心的「五心級」登山步道旅遊，走訪靜謐人少的山林美景，讓緊繃身心靈能久違「森」呼吸。

每一步都是朝聖歷史－「淡蘭古道」

若想朝聖歷史，以蘊藏百年文化、因地制宜、友善環境為核心的淡蘭古道必是首選，過去在清代是台北通往宜蘭必經之路，橫跨基隆、台北、新北與宜蘭，步道系統還可分為北路－官道、中路－民道、南路－茶道等三條山徑路線。

淡蘭古道可謂新北經典生態教室，沿途繁茂的台灣桫欏、加上雙扇蕨、馬口魚、沼蝦、台灣藍鵲等代表性生物，以及仔細張眼觀察才能發現的山羌、穿山甲，運氣好更能看到隱藏版野生動物─食蟹獴，豐富生態應有盡有。

中路極具特色的雙溪中坑古道，這是昔日茶商貿易捷徑，沿途可見傳統古厝遺址，一旁梯田草原猶見先人移墾足跡。同在雙溪的崩山坑古道，出發時就要爬升四百公尺，全長七．二公里，要花三．五小時才抵達，但看著淡蘭古道上林木隨風搖曳、聽著蟲鳴鳥叫，能夠穿梭其中總是使人有種流連忘返的驚奇感。淡蘭古道沿途設有服務據點，歡迎可預約導覽，帶您走訪淡蘭故事，品味淡蘭好物及好食（請參考淡蘭古道官網）。

親民中又具挑戰性－「微笑山線」

要說淡蘭古道具有歷史意義，那微笑山線則主打家山旅行，這條串起土樹三鶯、中和、新店到石碇、深坑、平溪的步道，顧名思義呈現微笑曲線，以三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」包裝，希望親子共遊創造不一樣的山林體驗。

當中有「台灣小百岳」之稱的三峽鳶山步道，能將大漢溪開闊美景盡收眼底；而走上鶯歌孫龍步道還能順爬擁有絕美觀景台的鶯歌石步道，近距離朝聖鶯歌石並一覽山下鶯歌小鎮。若你以為微笑山線的親民程度能夠笑著走完，不妨來挑戰三峽五寮尖登山步道，高低起伏間需靠繩索拉爬才能順利前進，無論休閒或挑戰，微笑山線都是山友們熱門選項。

視野廣闊無垠的三峽鳶山步道。

聆聽大自然樂章 充電再出發

新北步道美景數不盡，淡蘭古道上的北勢溪與灣潭古道、平溪的五分山與望古賞瀑步道，以及瑞芳三貂嶺瀑布群步道都會經過許多溪流及瀑布，沿壁直瀉而下伴隨溪山和鳴，瞬間療癒身心。

旅遊型態為因應疫情正逐漸改變，新北市積極營造防疫安心的旅遊環境，以回應每個旅人的期待，想知道新北更多安心旅遊景點，可搜尋「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客FB」，更多好去處等你來發掘！

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清涼颯爽、掃除身心疲倦的平溪望古賞瀑步道。

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