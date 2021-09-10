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新北庇護工場禮盒線上展售 中秋獻禮暖心送到家

聯合報 / 圖、文／新北勞工局
喜憨兒庇護工場與幾米合作的中秋禮盒系列。圖／新北勞工局提供
喜憨兒庇護工場與幾米合作的中秋禮盒系列。圖／新北勞工局提供

中秋節即將到來，新北勞工局籌劃新北庇護四大商城「庇護暖中秋-愛心大獻禮」線上暖心展售會，發售多款庇護工場全新亮相中秋限定禮盒，也加碼推出不限金額全面85折並加贈精美小物優惠活動，新北市長侯友宜及代言人黃子佼更出席特賣活動攜手力推，讓今年的中秋佳節過得更暖心。

唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「璀璨幻月綜合酥禮盒」。圖／新北勞工局提供
唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「璀璨幻月綜合酥禮盒」。圖／新北勞工局提供

新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，今年推出多款優質禮盒，像是喜憨兒庇護工場與幾米合作的「遇見夢想月餅禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「璀璨幻月綜合酥禮盒」。

集賢庇護工場推出的「花饗月圓禮盒」。圖／新北勞工局提供
集賢庇護工場推出的「花饗月圓禮盒」。圖／新北勞工局提供

另外還有集賢庇護工場推出的「花饗月圓禮盒」、慈育庇護工場「臻饌伴月禮盒」，以及超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」、愛盲庇護工場「花好月圓-酥餅禮盒」等，樣樣都是2021中秋送禮的最佳首選。

慈育庇護工場「臻饌伴月禮盒」。圖／新北勞工局提供
慈育庇護工場「臻饌伴月禮盒」。圖／新北勞工局提供
慈泰庇護工場「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」。圖／新北勞工局提供
慈泰庇護工場「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」。圖／新北勞工局提供
愛盲庇護工場「花好月圓-酥餅禮盒」。圖／新北勞工局提供
愛盲庇護工場「花好月圓-酥餅禮盒」。圖／新北勞工局提供

侯友宜表示，在庇護工場工作的身心障礙員工，每一位都像自己的孩子，希望各大企業與市民朋友們能夠一起支持，也感謝黃子佼在疫情艱困之中，信守承諾再次接下代言重任，新北庇護工場業績與去年一樣再次逆勢高飛。

黃子佼不僅承諾侯友宜一定幫忙到底，黃子佼也說，近幾年也買遍新北各家庇護工場的商品，每一樣品質都超讚，讓他分送親朋好友時超有面子。

除了呼籲民眾購買外，新北也感謝瓏山林企業股份有限公司、新北市青果商業同業公會及天外天數位有線電視公司，透過「好日子愛心大平台」合捐200萬元，率先響應購買庇護工場及原住民產品，再轉贈新北身障、兒少、老人與寄養家庭等。

集賢庇護工場的「慶豐年經典八寶盒」內含 13 種品項，售價 999 元。圖／新北勞工局提供
集賢庇護工場的「慶豐年經典八寶盒」內含 13 種品項，售價 999 元。圖／新北勞工局提供

中秋限定禮盒也都千元有找，集賢庇護工場的「慶豐年經典八寶盒」內含頂級龍眼蜜、三色葡萄乾、綜合堅果、無蛋米蛋捲、蔓越莓水果塔等13項售價999元；慈育庇護工場的「台式三寶」則有小月娘、蛋黃酥、地瓜酥，僅售200元。

慈育庇護工場的「台式三寶」有小月娘、蛋黃酥、地瓜酥。圖／新北勞工局提供
慈育庇護工場的「台式三寶」有小月娘、蛋黃酥、地瓜酥。圖／新北勞工局提供

新北勞工局指出，歡迎到Yahoo、PChome、蝦皮購物及露天拍賣平台的「新北市庇護工場網路商城」購買中秋商品，即日起至9月21日止，不限消費金額全面85折並加贈精美小物；詳情可至新北勞動雲臉書或致電勞工局（02）2960-3456分機6588洽詢。

新北勞動雲臉書：https://www.facebook.com/ilaborntpc/
YAHOO奇摩超級商城：https://tw.mall.yahoo.com/store/tpcsheltered
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/tpcsheltered/
蝦皮購物：https://shopee.tw/windwin123
露天拍賣：https://www.ruten.com.tw/store/windwin123/

（新北市政府勞工局 廣告)

中秋節

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