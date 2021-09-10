新北創客市集實作課程上線！動動腦暖暖身，新學期學習不打結

新北市教育局首度串聯新北創客社群學校、勞工局自造者空間暨工具圖書館、文化局黃金博物館及經發局新北創力坊團隊，改變以往創客市集實體模式，將動手實作課程線上化，讓學生在開學前，用創客精神進行開學暖身，讓玩創意不因空間、時間與距離而停歇。

2021新北創客季中創客市集共計47部影片，提供在家師生創意動手實作。小漾遊台灣主題有光復國小利用木工結合藝術製作小火車遊龜山島；德音國小以阿里山櫻花為發想設計櫻花列車；文化局黃金博物館特別介紹深具在地特色的礦火燈及其原理；勞工局自造者空間暨工具圖書館特別邀請其中團隊「魟骰篩」工作室設計皮革教學影片。

2021新北創客季中創客市集共計47部影片，提供在家師生創意動手實作。圖／新北市教育局提供

隨手可得的材料製作教學影片，則有中山國小創意發想使用回收物品如寶特瓶及紙飲料改造製作手機放大音箱；二重國小利用簽字筆、彩色筆、熱縮片及熱風槍設計成磁鐵或鑰匙圈；樹林高中則以當地金屬文化背景，利用化學蝕刻原理，設計出銅板蝕刻實作課程。

另外，新北創客領域近年加入不少女性優秀生力軍，例如清水高中老師廖雪君每年都會製作大型創作作品，在製作或搬運大型工具或材料時，會被認為體力、力氣不如男生，但可發揮創客精神來解決，例如運用物理的槓桿原理，自製簡易機構來協助搬運，也從中找到、設計問題，發現更多未來性。

清水高中老師廖雪君每年都會製作大型創作作品。圖／新北市教育局提供

積穗國小老師吳佩如推出親子共做扭蛋玩具機，她說這兩個月大家不停地訂收貨，家裡一定有很多紙盒，還有停課不停口的零食罐子，可以利用這些家中隨手可得的材料一起來做個扭蛋玩具機，創造親子專屬動手時光。

●完成指定任務抽Switch好禮

即日起至9月20日只要到新北創客漾官網逛創客線上市集，完成指定任務，即有機會將Switch等共計超過100項好禮帶回家。圖／新北市教育局提供

教育局長張明文表示，因應後疫情數位課程需求，新北首次改為線上模式，改造成學生喜愛的大富翁主題，一起化身RPG角色，漫遊、探索虛擬的maker世界，並透過即時聊天功能，同時與來自台灣各地的maker進行即時交流。

教育局表示，即日起至9月20日只要到新北創客漾官網逛創客線上市集，完成指定任務，即有機會將Switch等共計超過100項好禮帶回家。相關抽獎活動訊息可在新北學Bar粉絲專頁查詢。

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