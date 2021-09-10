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新北可愛柴狗便箱 拍照上傳抽大獎

聯合報 / 圖、文／新北環保局
九品鏟屎官活動介紹。圖／新北環保局提供
九品鏟屎官活動介紹。圖／新北環保局提供

新北今年8月9日起在19處公園正式啟用20座「新北可愛柴」造型的狗便（袋）箱，兼具取用狗便袋和清理狗便兩種功能。新北環保局指出，現正進行「九品鏟屎官」升官抽大獎活動，即日起至10月12日下午2時截止，民眾帶著毛小孩出門散步，隨手拍照打卡上傳臉書完成任務，就有機會將多項寵物好禮抱回家。

新北可愛柴構造簡介。圖／新北環保局提供
新北可愛柴構造簡介。圖／新北環保局提供

九品鏟屎官 有9次抽獎機會

九品鏟屎官升官抽大獎活動，民眾只要帶著家中的毛小孩（狗狗或貓貓）前往任意2處以上，設有「新北可愛柴」狗便（袋）箱公園，與「新北可愛柴」拍攝創意合照，再上傳至個人臉書並標記其好友及分享活動貼文，就有機會抽寵物好禮。

新北可愛柴造型狗便（袋）箱。圖／新北環保局提供
新北可愛柴造型狗便（袋）箱。圖／新北環保局提供

新北環保局指出，完成上傳合照處數越多者，中獎機會越高，最多上傳18處合照即可晉升至最高「一品官階」，並獲得9次抽獎機會。不同官階可獲得不同獎品，若所屬官階未中獎，可繼續參加較低官階的抽獎。

合照18處公園並上傳者為一品官可抽寵物攝影機、16處為二品官可抽自動餵食器，14處為三品官可抽寵物飲水機，依序至九品官則可分別抽寵物伸縮型牽繩、寵物除蚤劑、寵物罐頭1箱、寵物涼床、寵物沐浴乳、寵物尿墊袋。

19處設置地點 快帶毛孩去玩耍

新北可愛柴狗便（袋）箱設置地點有板橋動物之家、中和動物之家、中和四號寵物公園、中和民有公園、新店交通公園、新店太平運動公園、林口力行寵物公園、林口松柏滯洪池公園。

新北可愛柴設置地點。圖／新北環保局提供
新北可愛柴設置地點。圖／新北環保局提供

八里渡船頭公園、土城綜合體育場、五股芳洲公園、板橋溪北公園、板橋環河公園、泰山貴子兒童公園、淡水兒童公園、新莊龍鳳公園、樹林潭底公園、鶯歌永昌公園、新店廣興河濱公園，共計19處。

環保局表示，本次啟用的狗便箱是去年和台藝大合作設計，並經民眾針對3款不同造型進行投票，最終由「新北可愛柴」款式以67%的高票數脫穎而出，成為新北限定版狗便（袋）箱。

新北環保局長程大維呼籲飼主，若放任毛小孩隨地便溺未清除，自今年3月起將依「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」提高裁罰金額，可處3000至6000元罰鍰，罰鍰金額逾5000元者還需參加環境教育講習1小時。

新北i環保FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntpclowcarbon

新北可愛柴狗便（袋）箱設置地點：https://reurl.cc/pg8rMl

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公園 毛小孩

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