臺南防疫旅行手刀出發 黃偉哲推薦全國朋友中秋「夯臺南」最開心

秋節將至，令人滿心期待的連續假期即將到來，除了烤肉，更一定要到臺南賞月、泡湯、吃美食、逛超夯景點，一次滿足對假期的美好想望，臺南市長黃偉哲熱情邀請大家來臺南夯一下，防疫也可兼顧享受精彩歡樂的中秋假期。

【團圓賞秋月】

在秋高氣爽的宜人時節，黃偉哲特別推薦有濃濃秋節氛圍的「水影映月」及「浪漫邀月」兩類臺南私房賞月景點，「水影映月」可在虎頭埤風景區虎月吊橋、葫蘆埤自然公園凌波橋及尖山埤江南渡假村醉月小樓等水域欣賞湖面如鏡、月影成雙的優美夜色。

漫步在虎頭埤風景區內的虎月吊橋上，白天可飽覽山光水色，夜晚更享水月浪漫。

「浪漫邀月」則歡迎前往175東山咖啡公路沿途園區、臺南都會公園、楠西梅嶺、左鎮觀日平臺、北門井仔腳瓦盤鹽田等空曠處，在涼爽的秋夜下，與明月共度團圓佳節，為溫馨的相聚時刻增添美好。

臺南都會公園與奇美博物館交織出優美的風景畫，讓人沉浸享受假日樂活的美好。

【泡湯啖美食】

秋季漸涼，最適合到臺南關子嶺來場泡湯美食之旅，暖呼呼的泥漿溫泉除了能消弭平日累積的疲憊，亦可提升情感的溫度，而白河六重溪或楠西龜丹則可享受到碳酸氫鈉泉的透明滑溜感，泡完溫泉更別忘品嚐關子嶺桶仔雞(甕缸雞)、楠西梅子雞、薑黃雞等在地美食，讓身心靈都獲得放鬆。

更重要的是一年一度的「關子嶺溫泉美食節」將於9月下旬盛大登場，熱鬧精彩的夜祭巡行可見2座5米高的火王爺及大鵬金翅鳥大型燈車，還有融入在地元素的Q萌小花燈一同齊聚夜巡，既繽紛秋節假期，也閃耀旅人的感動。

【府城夯食旅】

臺南舊城區景點豐富，如安平老街、河樂廣場等，並可結合運河遊程、雙層巴士觀光或米其林三星散步小旅行，從不同的視野角度看見臺南的萬種風情，穿梭古街巷弄之間，深度體驗臺南的風華韻味。

河樂廣場為臺南市區最大的潟湖親水空間，歡迎旅人體驗府城的悠活步調。

夜遊安平運河光流域是臺南最夯的玩法，沿岸光影華麗譜繪最絢爛的臺南印象。

來到臺南，更不容錯過在地小吃，不論是清甜牛肉湯、鹹香碗粿、虱目魚料理、鮮美鹹粥、香Q米糕、古早味擔仔麺、爽口鱔魚意麵、蝦捲、蚵捲、豆花、冰品、蜜餞等，都是屬於臺南美味記憶的一環，不論外帶或遵守餐飲內用防疫規定都享有同等美味，市長黃偉哲大力推薦趁著中秋連假一定要來臺南展開美食驚艷之旅！

【秋味豐物產】

臺南的秋天物產種類多元豐富，到臺南除了品嚐小吃外，別忘了順便採買最當季的農特產回家，如菱角、蓮藕、咖啡、稻米、柳丁、椪柑、毛豆、文旦、橄欖、菇蕈、洛神花等，而新鮮的虱目魚、臺灣鯛、龍膽石斑等水產此時也更加肥美，市長黃偉哲強調來臺南更要把美味的伴手禮帶回家，既為假期劃下完美的句點，也為下次臺南旅行增添期待。

※臺南市政府提醒，目前仍是防疫期間，請民眾落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，若有身體不適，請避免出入公共場所，保護自己也保護他人。

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