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獨家路線 走讀新竹歷史

聯合報 / 圖、文／新竹市政府
二樓形似郵輪甲板的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景，讓遊客在此看海、喝咖啡，搭配前方舊漁港景觀，就好像在海上度假一樣。
二樓形似郵輪甲板的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景，讓遊客在此看海、喝咖啡，搭配前方舊漁港景觀，就好像在海上度假一樣。

獨家推薦路線：南寮旅遊服務中心→漁具倉庫→水閘門→南寮老街→萬昌造船廠→槺榔驛輕便車→碉堡→康樂公園F104→新竹公園、新竹市立動物園

南寮兒童新樂園

南寮旅遊服務中心變身兒童新樂園，為打造全方位親子友善新樂園，戶外設施有親子沙灘，室內則提供哺乳室、親子廁所等空間，並打造4座溜滑梯，另有可俯瞰南寮無敵海景的觀景平台，是假日遛小孩的好選擇。

謝家「萬昌造船廠」

萬昌造船廠現已傳承到第五代。第一代以木造舢舨船起家，到後來打造近海捕撈作業的木質漁船，並以玻璃纖維包覆舊漁船。第四代後轉型為維修舊船，每年龍舟賽使用的龍舟與船槳，均出自此造船廠。（此景點須提前預約參觀，預約資訊03-5368022）

造船廠預約資訊03-5368022（須提前預約）。
造船廠預約資訊03-5368022（須提前預約）。

造船廠預約資訊03-5368022（須提前預約）。
造船廠預約資訊03-5368022（須提前預約）。

槺榔驛輕便車

清朝時期開墾成為農庄，至今仍可以看到正在種植的稻田。里內設有輕便車站，過去連接漁港，將貨物送往市區。車站由一座仿造民國初年風格的矮平房建造而成，由於這邊早期種植許多槺榔樹，因此稱為「槺榔驛」。如今搖身一變成為可以飽覽社區的小火車，遊客將一邊搭乘列車，沿途細細品味康樂社區的故事。

親子同遊好去處槺榔驛輕便車。
親子同遊好去處槺榔驛輕便車。

親子同遊好去處槺榔驛輕便車。
親子同遊好去處槺榔驛輕便車。

康樂公園亮點

康樂公園距離空軍基地短短2公里，保有不少軍事遺跡，康樂公園內有一架退役F104戰鬥機，是民國89年由新竹市空軍基地所贈予，2020年因機身腐朽，經維護後，近期以嶄新的姿態亮相，成為公園一大亮點。

編號4398戰鬥機民國89年來到康樂公園，許多軍事迷特地造訪。
編號4398戰鬥機民國89年來到康樂公園，許多軍事迷特地造訪。

新竹公園及新竹市立動物園

2015年林智堅市長帶領新竹市府規劃「新竹1916園區跨域亮點計畫」，將占地18公頃的新竹公園重生為新觀光亮點。強調自然、綠色、親水，並保留古蹟與老樹，保護現有綠資源。而動物園再生計畫，以「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」為出發點，增加動物活動空間及人與動物的互動空間。

新竹市立動物園，創源於民國25年，為全臺現存最老的動物園。
新竹市立動物園，創源於民國25年，為全臺現存最老的動物園。

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